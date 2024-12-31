إنشاء نقابة للعاملين بجامعة الأقصر

عقد مجلس جامعة الأقصر، اجتماعه الدوري رقم 71، برئاسة الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس الجامعة، وبحضور أعضاء المجلس.

واستهل مجلس الجامعة جلسته؛ بتقديم التهنئة للدكتور مايكل زكي؛ بمناسبة توليه عمادة كلية السياحة والفنادق، كما قدم المجلس التهنئة لمنسوبي الجامعة، من العمداء وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب وشعب مصر، بمناسبة العام الجديد والتهنئة للإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد.

وافق المجلس على مقترح إنشاء نقابة للعاملين باسم نقابة العاملين بجامعة الأقصر، وكذلك إنشاء مركز الدعم النفسي والتربوي بجامعة "وحدة ذات طابع خاص"، بالإضافة لإنشاء جمعية تعاونية للإسكان بأسم أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بجامعة الأقصر.

وفي إطار دعم وتعزيز العلاقات الأكاديمية والتعاون الدولي؛ وافق المجلس على توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الأقصر (جمهورية مصر العربية) وجامعة كابيتال نورمال (جمهورية الصين)، وكذلك توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الأقصر وجامعة الدولة الروسية للسينما والتلفزيون (س. جيراسيموف الاتحاد الروسي ).

ووافق المجلس على تأسيس شركة مملوكة لجامعة الأقصر؛ لدعم وتنمية الموارد الذاتية للجامعة وتعزيز الاقتصاد الوطني.

كما تمت الموافقة على فتح باب قبول دفعة جديدة لمرحلتي الماجستير والدكتوراه بالأقسام العلمية (جرافيك – تصوير – نحت) بكلية الفنون الجميلة، وذلك للعام الأكاديمي 2024/2025م علي أن يكون خلال الفترة من 1 يناير2025م حتى 15 يناير 2025م.

واعتمد المجلس تعيين الدكتورة سارة أحمد السيد أحمد في وظيفة مدرس بقسم طب وجراحة العيون بكلية الطب جامعة الأقصر، وتعيين الدكتور عمرو عبد الراضي إسماعيل في وظيفة مدرس بقسم أمراض الباطنة (تخصص أمراض الكلي) بكلية الطب جامعة الأقصر؛ وفقًا لإعلان كلية الطب المنشور خلال الفترة من 6 فبراير 2024م عن حاجة الكلية لشغل وظائف “أستاذ مساعد – مدرس” عن طريق التعيين أو النقل بأقسام الكلية المختلفة.

وتم منح الدكتور محمد عبد الحميد محمد علي، المدرس بقسم علوم الحاسب – كلية الحاسبات والمعلومات – جامعة الأقصر؛ اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد بذات القسم والكلية.

وتعيين الدكتور أحمد محمد أحمد عبد الغني في وظيفة أستاذ مساعد بقسم الفيزياء بكلية العلوم – جامعة الأقصر.

وتعيين الدكتور عبدالحميد فراج سيد أحمد في وظيفة أستاذ مساعد بقسم الرياضيات بكلية العلوم – جامعة الأقصر.

وتم منح عدد من الباحثين درجتي الدكتوراة والماجستير؛ فتم منح الباحثة شذى خالد عبد الحميد (من الداخل) – درجة دكتوراه الفلسفة في الفنون الجميلة – تخصص التصوير – شعبة التصوير العام – كلية الفنون الجميلة – جامعة الأقصر.

ومنح الباحث بيشوي صلاح جرجس (من الخارج)، درجة دكتوراه الفلسفة في الفنون الجميلة – تخصص نحت – شعبة نحت ميداني – كلية الفنون الجميلة – جامعة الأقصر.

ومنح الباحثة صافيناز حمدي زكي (من الخارج)، درجة دكتوراه الفلسفة في الفنون الجميلة – تخصص نحت – شعبة نحت ميداني – كلية الفنون الجميلة – جامعة الأقصر.

وفي الماجستير؛ تم منح الباحثة صباح محمد عبد الله الطيب (من الخارج)، درجة الماجستير في الإرشاد السياحي – قسم الإرشاد السياحي – كلية السياحة والفنادق – جامعة الأقصر.

كما تم منح الباحثة صابرين إبراهيم حسن علي (من الخارج)، درجة الماجستير في الدراسات السياحية – قسم الدراسات السياحية – كلية السياحة والفنادق – جامعة الأقصر.

كما شهدت الجلسة الموافقة على إقامة عيد العلم بجامعة الأقصر؛ خلال شهر أبريل 2025م.