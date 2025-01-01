بدون رصاص.. السوريون يحتفلون بالعام الميلادي الجديد 2025 .. شاهد

شهدت المدن السورية خلال الساعات القليلة الماضية احتفالات بقدوم العام الميلادي الجديد 2025 وهو أول احتفال بعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد.

وأفادت صحيفة الوطن السورية، بأن السوريين توافدوا على ساحة الأمويين في العاصمة دمشق، وسط احتفالات بالسنة الجديدة.

وأطلق المواطنون السوريون الألعاب النارية في الهواء احتفالاً بعام 2025 وسط إقبال شديد على ساحة الأمويين.

وفي محافظة اللاذقية على الساحل السوري، قالت صحيفة "الوطن" السورية، إن احتفالات ليلة رأس السنة جاءت لأول مرة دون "رصاص".

يذكر أن هيئة تحرير الشام، سيطرت على الحكم في سوريا، في الثامن من ديسمبر 2024 بعد لجوء الرئيس بشار الأسد إلى روسيا، حيث انتهت الاشتباكات بين الجيش السوري والفصائل المسلحة بسقوط العاصمة دمشق.