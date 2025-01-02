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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

محافظ الأقصر يتفقد "سوق اليوم الواحد" و "المنطقة الصناعية "

محافظ الأقصر يتفقد " سوق اليوم الواحد" و " المنطقة الصناعية "
محافظ الأقصر يتفقد " سوق اليوم الواحد" و " المنطقة الصناعية "
شمس يونس
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قام المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، بجولة في مدينة البياضية تفقد خلالها طرق وشوارع المدينة وعدد من القري والنجوع.
 

بدأت جولة المحافظ بتفقد طريق المسار السياحي المؤدي الي المدينة، أعقبها تفقد طريق أحمد رضوان وشارع الشيخ الذهبي حيث تفقد سوق اليوم الواحد بمدينة البياضية والذي تم نقله لمنطقة أوسع علي بعد عدة أمتار بعيداً عن الكتلة السكانية ومنطقة السوق القديمة بما لا يعوق حركة المرور والسير في الشوارع.
 

واصل المحافظ جولته بتفقد نجع الشيخ وشارع مصطفي كامل حيث تفقد سير العمل بمحطة رفع صرف صحي 8 بالبياضية ومساحتها 3600 متر مربع وتبلغ طاقتها 200 لتر في الثانية، ووجه المحافظ بتشغيل المحطة بكامل طاقتها مع الإهتمام بأعمال الصيانة والتجديد.
 

وخلال جولته بالبياضية تفقد المحافظ المنطقة الصناعية بالبغدادي والطرق المؤدية اليها ووجه بدراسة استغلال الظهير الصحراوي لمدينة البياضية في إقامة مناطق سكنية جديدة وربطها بالطرق الرئيسية بما يسهم في تحقيق تنمية عمرانية بالمدينة.
 

اختتم المحافظ جولته بعقد لقاء جماهيري مع أهالي قرية الروافعة الغربية ، وضع خلاله حجر أساس مشروع الصرف الصحي للقرية بتكلفة 70 مليون جنيه لخدمة 8 آلاف نسمة كما بحث مطالب الأهالي واستجاب لمطالبهم بإصلاح وتمهيد ورصف الطريق الزراعي علي ترعة الكلابية وتشغيل الوحدة الصحية بالمطاعية في أسرع وقت و بحث ودراسة أعمال منظومة التراخيص والبناء بالمدينة.
 

رافق المحافظ في جولته، نائب المحافظ الدكتور هشام أبو زيد،  والمهندس مصطفي سعيد رئيس جهاز  مدينة طيبة، واللواء أحمد رمضان رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، والمهندسة رقية حماد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر والدكتور عبد الخالق حسين رئيس مدينة البياضية، والمهندس عبد الله بكري مدير التنفيذ بهيئة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر.

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