قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالأرقام.. الحرب على غزة تدفع جنود الاحتلال إلى الانتحار
تغييرات في تشكيل الفريق..موعد مباراة النادي الأهلي وشباب بلوزداد والقنوات الناقلة
سم في جسده.. ما هي حقيقة اغتيـ ال بشار الأسد في موسكو؟
خبير دولي: منفذ هجوم نيو أورليانز «ذئب منفرد» بتوجهات متطرفة
منع حيازة الموبايل والساعات الذكية في لجان امتحانات نصف العام 2025
البيئة: زيادة دخل المحميات الطبيعية بنسبة تتجاوز 40% عن العام الماضي
"معلومات الوزراء": توقعات بنمو الاقتصاد المصري بمعدلات تصل لـ 4.5 خلال 2025
قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق تمويل لمشروع جديد
إذاعة جيش الاحتلال: 28 جنديا انتحر منذ بدء الحرب على غزة
قرار جمهوري بالموافقة على اكتتاب مصر في زيادة رأس المال في مؤسسة التمويل الدولية
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس للأسبوع المقبل.. وتحذر من كثافة الشبورة
أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم 2 يناير 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أخبار العالم

مصادر: وزيرا خارجية ألمانيا وفرنسا يعتزمان زيارة دمشق

فرنسا وألمانيا
فرنسا وألمانيا
محمود نوفل
×

أفادت ‌‏مصادر في الإدارة السورية الجديدة بأن وزير خارجية فرنسا ووزيرة خارجية ألمانيا يعتزمان زيارة دمشق خلال الأيام المقبلة.

وفي وقت سابق؛ استقبل نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي، وفداً سورياً رفيع المستوى يضم كلاً من وزير خارجية الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني، ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة، ورئيس جهاز الاستخبارات أنس خطاب، وذلك لدى وصولهما إلى مطار الملك خالد الدولي.

وتعد هذه الزيارة هي أول زيارة تقوم بها السلطات السورية الجديدة إلى الخارج منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد مطلع ديسمبر الماضي.

فرنسا سوريا ألمانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مودرن سبورت و الإسماعيلي

خبير لوائح يكشف عن عقوبة مودرن سبورت بعد مشاركة 6 أجانب أمام الإسماعيلي

عيار 21 الآن بعد التراجع.. سعر الذهب اليوم الخميس 2-1-2025

عيار 21 الآن بعد التراجع.. سعر الذهب اليوم الخميس 2-1-2025

زواج مصطفى شعبان

لهذا السبب أخفيت الخبر.. مصطفى شعبان يعلن زواجه من هدى الناظر

أحمد رفعت

الطبيب المعالج لـ أحمد رفعت يكشف مفاجأة جديدة في وفاة اللاعب

سعر الدولار رسميًا الآن.. آخر تحديث في البنوك اليوم الخميس 2-1-2025

سعر الدولار رسميًا الآن.. آخر تحديث في البنوك اليوم الخميس 2-1-2025

موسيماني

موسيماني يخرج الأهلي من أزمة .. ماذا فعل؟

وزير التربية والتعليم

لن يشاركوا في امتحانات نصف العام..انتهاء عمل معلمي الحصة بالمدارس

دواجن

اسعار الفراخ البيضاء والبيض اليوم الخميس 2 يناير 2025

ترشيحاتنا

وداعًا بشير الديك

وداعا بشير الديك.. آخر كلمات الكاتب الذي روى حكايات مصر

أحمد عدوية وزوجته

رحلت من غير ما يودعها .. قصة حب جمعت أحمد عدوية وزوجته

احمد عدوية

المشاهير يودعون أحمد عدوية.. وسهير رمزي تكشف سرًا عن فيلمها الوحيد معه

بالصور

سهلة وغير مكلفة.. طريقة عمل الحلبسة

الحلبسة
الحلبسة
الحلبسة

مفعولها سريع .. أطعمة مفيدة للرجال وتقوي الأعصاب

الصحة الجنسية
الصحة الجنسية
الصحة الجنسية

سعر صادم.. روبي تثير الجدل بفستان رأس السنة

روبي
روبي
روبي

عندها حساسية من الفساتين الطويلة| ناقد موضة يعلق على فستان روبي الأخير

روبي
روبي
روبي

فيديو

داليا البحيري وزوجها

بتحب الكلب أكتر مني.. أبرز تصريحات داليا البحيري وزوجها

زواج مصطفى شعبان

لهذا السبب أخفيت الخبر.. مصطفى شعبان يعلن زواجه من هدى الناظر

ضرائب المحمول

تليفونك عليه كام.. حكاية تطبيق الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة |فيديوجراف

اللواء أحمد مصطفى صادق مدير إدارة التجنيد والتعبئة

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أبريل 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نموذج للإصلاح بين الشريعة ومتطلبات العصر

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: آنَ لماسبيرو أن يعود .. آنَ لماسبيرو أن يقود

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بشروا ولا تنفروا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عام جديد.. فرصة للتغيير والأمل والتجديد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السودان.. الحرب المنسية !

المزيد