مصادر: وزيرا خارجية ألمانيا وفرنسا يعتزمان زيارة دمشق

أفادت ‌‏مصادر في الإدارة السورية الجديدة بأن وزير خارجية فرنسا ووزيرة خارجية ألمانيا يعتزمان زيارة دمشق خلال الأيام المقبلة.

وفي وقت سابق؛ استقبل نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي، وفداً سورياً رفيع المستوى يضم كلاً من وزير خارجية الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني، ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة، ورئيس جهاز الاستخبارات أنس خطاب، وذلك لدى وصولهما إلى مطار الملك خالد الدولي.

وتعد هذه الزيارة هي أول زيارة تقوم بها السلطات السورية الجديدة إلى الخارج منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد مطلع ديسمبر الماضي.