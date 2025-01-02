بيان عاجل من سفارة موسكو بالقاهرة بشأن منع واشنطن تدفق الغاز الروسي

أصدرت السفارة الروسية في القاهرة، بيانا بشأن توقف إمدادت الغاز الروسي إلى الدول الأوروبية، مع اقتراب الذكرى الثالثة من اندلاع الحرب الأوكرانية التي اشتعلت في فبراير من عام 2022.

وقالت السفارة الروسية في القاهرة إن "أوروبا الغربية والوسطى، بقرار من واشنطن، بدعم خانع من قيادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، تُركت بالكامل بدون الغاز الروسي منذ الأول من (يناير)".

وأضافت السفارة الروسية في بيان أنه "في عام 2022، أمر الأمريكيون وارسو بإغلاق خط الأنابيب من روسيا عبر بولندا وفجروا ثلاثة أنابيب نورد ستريم(Nord Stream) تمتد إلى ألمانيا على طول قاع بحر البلطيق فمنذ بداية عام 2025، أمروا عملاءهم في كييف بوقف عبور الغاز عبر أوكرانيا".

وأوضح البيان أنه "الآن يصل الغاز الروسي الرخيص عبر خط الأنابيب إلى منطقة البلقان فقط عبر تركيا، ويتعين على بقية أوروبا أن تشتري الغاز الطبيعي المسال الأمريكي، الذي يكلف أربعة أضعاف سعره، ويستفيد الأمريكيون من الأوروبيين من خلال إجبارهم على المشاركة في العقوبات ضد روسيا، وبالتالي جعلهم معتمدين بشكل كامل على الولايات المتحدة".

وتابع البيان "فواشنطن سعيدة بضخ الأموال منها، وفي الوقت نفسه تقتل الصناعة الأوروبية، التي تفقد قدرتها التنافسية بسرعة."

واختتم البيان بالقول "إن الولايات المتحدة تسرق ببساطة الأوروبيين وتحرمهم من فرص التنمية، وهؤلاء، كما لو كانوا مخمورين، يفرحون بهذا، ويضحون بمستقبلهم من أجل طموحات واشنطن الجيوسياسية."