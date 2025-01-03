إسلام كابونجا: مش هكدب وأقول صوتي حلو.. أنا مؤدي مهرجانات

قال مؤدي المهرجانات إسلام كابونجا أن مؤدي المهرجانات ينقسمون إلى نوعين نوع صوته حلو ونوع مؤدي.

وتابع إسلام كابونجا خلال حواره مع برنامج “كلام الناس” المذاع عبر قناة “إم بي سي مصر” تقديم الإعلامية ياسمين عز: "أنا صوتى مش حلو ، أنا مؤدى ودا اعتراف رسمى، كلامى الأغانى بتاعتى حلو والألحان حلوة وصوتى محبوب لكن مش هكدب وأقول أنه حلو".

القبض على حمو بيكا

وعن تفاصيل القبض على مؤدي المهرجانات حمو بيكا كشف كابونجا أنه كان معه في نفس اليوم قبل القبض عليه ولكن كل شخص ذهب في طريقه.

ونفى اسلام كابونجا ما تداولته وسائل الاعلام بشان حمو بيكا انه قبض عليه لحمله سلاح ابيض، مؤكداً أنه قبض عليه بسبب قضيه تعود إلى عام 2018.