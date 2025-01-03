أخبار التكنولوجيا| تيليجرام يطرح ميزة جديدة لمكافحة عمليات الاحتيال.. آبل تخفض أسعار هواتف آيفون لمنافسة هواوي

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة منها أحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

أعلنت منصة تيليجرام Telegram، مؤخرا عن إطلاق نظام جديد للتحقق من الحسابات عبر أطراف ثالثة، وذلك في تحديثها الأخير للتطبيق.







أعلنت شركة أبل Apple الأمريكية، عن تخفيض أسعار هواتف آيفون في أسواق الصين، في خطوة تهدف إلى مواجهة المنافسة المتزايدة، وتذبذب إقبال المستهلكين في إحدى أكبر أسواقها.

تعمل شركة سامسونج Samsung، على توسيع نطاق توفر تطبيق تخصيص واجهة المستخدم الموجه لأجهزة جالاكسي Good Lock ليكون متاحا في كافة الدول مع تحديث One UI 7 المنتظر.

كشفت شركة شاومي الصينية، النقاب عن أول إصداراتها من حواسيب Redmi Book لعام 2025، والتي تأتي بحجم 14 و 16 بوصة، وتتميز بتصميم متين ومواصفات تقنية متطورة.

تبدأ شركة سامسونج العام الجديد بإطلاق هاتفها الاقتصادي Galaxy A16 في الولايات المتحدة، والذي يقدم أيضا أكبر عدد من تحديثات أندرويد مقارنة بأي جهاز آخر في السوق.