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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

تكنولوجيا وسيارات

سامسونج تعيد تصميم تطبيق Good Lock ليكون متاحا عالميا

سامسونج
سامسونج
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تعمل شركة سامسونج Samsung، على توسيع نطاق توفر تطبيق تخصيص واجهة المستخدم الموجه لأجهزة جالاكسي Good Lock ليكون متاحا في كافة الدول مع تحديث One UI 7 المنتظر.

سامسونج تعيد تصميم Good Lock مع One UI 7 وإطلاقه عالميا

وبحسب ما ذكره موقع "9to5google"، يسمح تطبيق Good Lock من سامسونج بإجراء تخصيصات عميقة لواجهة One UI دون الحاجة إلى الجذر أو أي تعديلات معقدة أخرى، ولكن إطار العمل يقتصر على مناطق معينة، ولا يمكن الوصول إليه إلا عبر Galaxy Store.

ولكن هذا سيتغير في عام 2025، حيث سيأتي Good Lock إلى متجر Google Play وجميع البلدان، حيث تقوم سامسونج بتوسيع الميزة إلى جانب واجهة النظام One UI 7.

ووفقا للتقرير، لقد كان Good Lock متاحا لعدة سنوات في هذه المرحلة وتم تصميم الميزة للسماح للمستخدمين بالحصول على مزيد من التحكم في البرنامج. بين التعديلات التي تم إجراؤها على مشغل سامسونج الخاص بالطرف الأول إلى القدرة على تشغيل أي تطبيق على شاشة غطاء Galaxy Z Flip، يمكنه بالفعل معالجة بعض أوجه القصور في واجهة أندرويد الخاصة بشركة سامسونج، وحتى حل بعض المشكلات الحقيقية.

وأشارت سامسونج أن التطبيق سيكون متاحا في كافة الدول عبر متجر جوجل بلاي إلى جانب متجر جالاكسي الخاص بها، والذكي كان متاحا لفترة في عدة دول فقط منتصف عام 2024 قبل أن يسحب لاحقا لأسباب غير معروفة.

وأوضحت سامسونج أن تطبيق Good Lock، سيوفر العديد من المزايا الجديدة بالتزامن مع إطلاق تحديث One UI 7 القادم، ومنها إعادة تصميم التطبيق لتسهيل الاستخدام، خاصة للمستخدمين الجدد، مع إضافة تبويب جديد باسم “صفحتي My Page” يسمح بإعادة تعيين الإعدادات وإدارتها بسرعة.

وأضافت سامسونج ميزة الفلاتر التي تسهل العثور على الخصائص والوظائف المتعلقة بكل أداة داخل التطبيق، مع توفير خيارات مختلفة لتخصيص الشاشة الرئيسية للجهاز، وإمكانية وضع الأيقونات والتطبيقات المصغرة “الويدجت” في أي مكان، وتخصيص إيماءات التنقل والمجلدات، وغيرها.

وتوفر الشركة ميزة جديدة في أداة  الكاميرا داخل التطبيق Camera Assistant لحفظ مقاطع الفيديو المسجلة مباشرة في جهاز تخزين خارجي، فضلا عن مزايا أخرى لتحسين تخصيص شاشة القفل والخلفيات والمظاهر وغيرها.

وستتيح سامسونج أيضا تحسين تجربة الألعاب مع أداة Game Booster في تطبيق Good Lock لتتيح تغيير تصنيف الألعاب لتلقي الدعم، وإعادة تعيين أزرار لوحة الألعاب، وضبط إعدادات معالج الرسومات لتحسين الأداء أو جودة الصورة.

ومن المقرر إطلاق النسخة المحدثة من تطبيق Good Lock في شهر يناير الجاري، بالتزامن مع إطلاق سلسلة Galaxy S25 وإصدار النسخة المستقرة من تحديث One UI 7.

سامسونج One UI 7 واجهة One UI Galaxy Store تطبيق Good Lock

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