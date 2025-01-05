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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

محمد سعد لصدي البلد رشوان توفيق اعطي لفيلم الدشاش مصداقية كبيرة

الفنان محمد سعد
الفنان محمد سعد
أوركيد سامي
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كشف الفنان محمد سعد عن كواليس تعاونه مع الفنان رشوان توفيق في فيلمه الجديد " الدشاش" ، الذي يحقق حالياً نجاحاً كبيراً في جميع دور العرض السينمائي المصرية

و قال محمد سعد في تصريحات خاصة" لصدي البلد" :" رشوان توفيق فنان عظيم ، ووجوده في الفيلم أعطاه مصداقية كبيرة له". 

و استطرد محمد سعد: " عندما ينصحني رشوان توفيق بشئ لمشهد أو غيره ، يحفزني جدا بما يقوله ، و عند التحدث معه  تشعر كأنه  بالفعل الشيخ الذي يظهر في الفيلم ، مما يجعلك تندمج في الأحداث بشكل أكبر".

و استطرد  النجم محمد سعد، أن فيلم "الدشاش" فرصة لتغيير شكل أعماله في المستقبل ويرغب في تحقيق أعمال سينمائية بها نجاحات أكبر، قائلا: "سر الخلطة هي من عند الله والتوفيق دائمًا من عند الله، وكان هناك فرصة لتنفيذ لون أريد أن أشارك فيه ويحتاجه الجمهور".


و اختتم محمد سعد قائلا: "شخصيتي في الدشاش كانت فرصة للتقديم ما كان يطلب أن يراني فيه الجمهور، وهذه خطوة للعمل الجاد ويحتاج لورق جيد للاستمرار في مثل هذه الأعمال، منوهًا بأنه كان هناك أوراق أعمال تعرض عليه وكان يرى أن هذا لا يحتاجه الجمهور، قائلًا: "كل اللي كان بيتعرض عليا كوميدي وكنت أتمنى أن يكون ورق زي ده.. تم عرض أعمال كثيرة عليه من 2019 ولم أجد ما يحقق رغبتي إلا في الدشاش".

يذكر أن الدشاش من بطولة محمد سعد وزينة وباسم سمرة ونسرين أمين وخالد الصاوي ومريم الجندي ونسرين طافش وأحمد الرافعي وغيرهم، ومن تأليف جوزيف فوزي وإنتاج محمد رشيدي برودكشن وإخراج سامح عبد العزيز.

ومثل سعد شخصية طبيب خلال الأحداث التي تدور في إطار اجتماعي كوميدي تشويقي.

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