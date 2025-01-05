25 صورة ترصد انتظام تدريبات التأهيل التربوي للناجحين في «مسابقة 30 ألف معلم»

انتظمت تدريبات التأهيل التربوي للمعلمين الناجحين فى "مسابقة 30 ألف معلم" (الدفعة الرابعة) في جميع المحافظات.

وقام الدكتور أحمد خليفة، مدير إدارة طهطا التعليمية، بزيارة قاعات تدريب حقيبة التأهيل التربوى للمعلمين الجدد الدفعة الرابعة ضمن الـ30 ألف معلم بقاعة السلام بمدرسة خالد بن الوليد الثانوية بنات.

وتجاذب مدير إدارة طهطا التعليمية أطراف الحديث مع المتدربين فى عدد من الجوانب والنقاط الهامة من التدريب، وما يمثله من أهمية فى الحياة العملية والاجتماعية، ضارباً لهم العديد من الأمثلة، وأزال كل ما بداخلهم من قلق وخوف، وفتح نوافذ الأمل على مصراعيها أمامهم، ورسم البسمة على وجوهم فأسعدهم التقاط الصور التذكارية معه فسر قلوبهم وتمنى لهم التوفيق.

وتابع الدكتور أحمد عبد الله عيسى، مدير عام إدارة أولاد صقر التعليمية بالشرقية، بمتابعة تدريبات المعلمين والمعلمات الجدد ضمن مسابقة الـ 30 ألف معلم “الدفعة الرابعة”.

جاء ذلك في العاشرة والنصف من صباح اليوم، الأحد، بإشراف محمد الإمام، مدير تدريب الإدارة، ونادية العمدة، وكيل قسم التدريب.

وقد أجريت التدريبات بالقاعة رقم (1) بالديوان العام، ومحاضر اليوم محمد عبد الرازق العايدي، موجه اللغة العربية والمدرب الأكاديمي المعتمد.

وخلال تواجده وسط زملائه من المعلمين والمعلمات الجدد، تحدث مدير عام إدارة أولاد صقر التعليمية بالشرقية عن أطر العمل داخل الفصول وآليات تنفيذ الحصة الدراسية، مؤكدا الدور الحيوي لهم في بناء وتشكيل عقول الطلبة والطالبات.

ولفت إلى ضرورة التعاون مع مدير المدرسة والموجه المسئول للارتقاء بمنظومة الأداء وتقديم خدمات تعليمية تليق بقاطني مركز ومدينة أولاد صقر.