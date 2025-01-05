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صدى البلد

فن وثقافة

وزير الثقافة: نلتزم باستكمال تطوير أكاديمية الفنون بالإسكندرية وفق الجدول الزمني

وزير الثقافة
وزير الثقافة
جمال عاشور
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زار الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، فرع أكاديمية الفنون بالإسكندرية، لمتابعة سير العمل بالفرع، والوقوف على تطورات العملية الإنشائية بالمبنى الجديد.
 
وخلال الجولة، تابع وزير الثقافة،  سير العملية التعليمية، وامتحانات طلاب المعاهد التابعة للأكاديمية، واطلع على مستوى الأداء التعليمي، والخدمات المقدمة للدارسين.
 
و استمع الوزير إلى شرح من ممثلي الشركة المنفذة لمشروع المبنى الجديد لفرع الأكاديمية، وأوضحوا أنه تم في بداية هذا العام التشغيل التجريبي لعدد 11 فصلًا دراسيًا في الطوابق الأربعة الأولى من المبنى، وجارٍ العمل على استكمال باقٍ المبنى، ليكون متاحًا للدارسين مع انطلاق العام الدراسي 2025/2026.
 
وشدد وزير الثقافة على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لتسليم المبنى، لضمان جاهزيته لاستقبال الطلاب وفقًا للخطة الموضوعة، مؤكدًا حرص الوزارة على توفير بيئة تعليمية متكاملة تدعم الابتكار الفني، وتواكب أحدث التطورات في مختلف مجالات الفنون.
 
وأضاف الوزير أن جميع المواقع الثقافية التابعة للوزارة ستكون متاحة أمام طلاب معاهد الأكاديمية، لعرض إبداعاتهم وتقديم مشروعات تخرجهم، بما يعزز التواصل بين المؤسسات الثقافية والتعليمية، ويدعم المواهب الشابة في مختلف التخصصات الفنية.
 
وأشاد وزير الثقافة، بجهود العاملين بالأكاديمية، موجهًا الشكر للقائمين على العملية التعليمية والمشروعات الإنشائية، مشددًا على أهمية استكمال أعمال التطوير، بما يعزز دور الأكاديمية كمنارة ثقافية وتعليمية تخدم أبناء الإسكندرية والمحافظات المجاورة.

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