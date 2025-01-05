مستشار الأمن السيبراني يقدم نصائح هامة لحماية الحسابات البنكية للمواطنين

أكد الدكتور محمد محسن رمضان، مستشار الأمن السيبراني، أن جميع المعاملات البنكية مؤمنة تأمينا كاملا، مشيرا إلى أن الأخطاء تقع من المستخدمين عن طريق إستخدام أجهزة أو تطبيقات غير أمنة، تجعلها خطيرة وتعرض المستخدم للنصب أو السرقة.

وقال محمد محسن رمضان، خلال لقاء له لبرنامج “الساعة 6”، أن البيانات هي بترول العصر الحالي، مؤكدا أن بعض التطبيقات التي يستخدمها المواطنين وتطلب أرقام الحسابات البنكية، ويقع المواطنين فريسة لها.

وتابع مستشار الأمن السيبراني، أن الرسائل التي يستخدمها مخترقي الحسابات البنكية لا بد من الحذر منها، مطالبا المواطنين بتوخي الحذر وعدم فتح أي محتوى يتم إرساله.