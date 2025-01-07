محلل سياسي: احتفال الرئيس السيسي بعيد الميلاد ينتظره المصريون كل عام

قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي محمد مصطفى أبو شامة مدير المنتدى الاستراتيجي للفكر والحوار، إنّ العادة الرئاسية السنوية لزيارة الكاتدرائية من أجل تهنئة الأقباط بأعيادهم عادة أصّلها ورسّخها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي عيد سنوي لكل المصريين نلمحه في حالة الحفاوة والمحبة الكبيرة التي أستقبل بها الرئيس في القاعة بين الجمهور وإصراره على تحية الجميع باليد والوقوف مع عامة الجمهور الحاضر بالكاتدرائية للاحتفال بالعيد.



وأضاف أبو شامة، في مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز": "هذا اللقاء من القلب من الرئيس السيسي يحرص عليه، ودائما ما تكون رسائله في هذا اللقاء شديدة الأهمية وبالغة القيمة، على المستويين المحلي والدولي، والرئيس عوّدنا دائما في أحاديثه العامة على الصراحة الشديدة والصدق".



وتابع الكاتب الصحفي والمحلل السياسي: "الرئيس السيسي بدأ رسائله وكلماته بالتأكيد للمصريين على أن الله لن ينسانا، فالرئيس عبّر عن مشاعر مصرية حقيقية، فالإيمان والقرب من الله هو جزء رئيسي من الشخصية المصرية، وبالتالي، فقد أصر الرئيس في أولى رسائله على تذكير المصريين بأنه مهما اشتدت الصعوبات علينا ومهما امتدت الأزمات بشكل أو بآخر، فإن الله لن ينسى مصر أو المصريين".



وأكد، أن الرئيس حرص على القول بأن المصريين ليسوا شعبا متواكلا، لكنهم يأخذون بالأسباب، وأولها المحبة بينهم وترسيخ هذا الترابط بينهم، لأن التفافهم حول الوطن وقيادته والمحبة بين المصريين كلها أمور شديدة الأهمية في الأوقات الصعبة.