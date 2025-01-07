مصرع شخص وإصابة 8 فى حريق شب بخط غاز بطريق الخانكة- السلام

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية ، بالتنسيق والتعاون مع الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق نشب بخط غاز قطر 16 بوصة بطريق الخانكة السلام، فيما تستمر حتى الآن أعمال التبريد بموقع الحريق لمنع نشوبه مرة أخرى.

ودفعت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، بـ8 سيارات إطفاء وخزان استراتيجي، بالإضافة إلى الدفع بـ9 سيارات إسعاف، لموقع نشوب حريق هائل بخط غاز 16 بوصة بطريق الخانكة السلام، قبل كارتة بلبيس، لمحاولة السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وحتي الأن أسفر الحريق عن مصرع شخص وإصابة 8 آخرين.

وكان قد شهد طريق الخانكة السلام بمحافظة القليوبية، بالقرب من منطقة كارتة بلبيس، نشوب حريق هائل بخط غاز قطر 16 بوصة، بسبب كسر بالخط أثناء الأعمال، ما تسبب في نشوب الحريق في 4 سيارات نقل ثقيل و لودرين اثنين، وجرى الدفع بسيارات الإطفاء لموقع الحريق للسيطرة على الحريق، ومنع امتداده للمناطق المجاورة.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من عمليات النجدة، يفيد نشوب حريق هائل بخط غاز 16 بوصة على طريق الخانكة السلام بالقرب من كارتة بلبيس، بسبب كسر بالخط.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الحريق، وجرى الدفع بسيارات إطفاء من الحماية المدنية بالقليوبية، وكذلك سيارات إطفاء من الحماية المدنية بالقاهرة، وجاري أعمال السيطرة على الحريق، وكشفت المعاينة الأولية نشوب الحريق بخط غاز 16 بوصة، ما تسبب نشوب الحريق 4 سيارات نقل ثقيل و2 لودر.