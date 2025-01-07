مهاجم نيجيري.. صفقة جديدة على رادار الأهلي

كشف الإعلامي إبراهيم فايق عن مفاوضات الأهلي مع المهاجم النيجيري إيهاناتشو لاعب إشبيلية.

وكتب فايق عبّر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “مفاوضات الأهلي مع المهاجم النيجيري إيهاناتشو لاعب إشبيلية”.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة سموحة القادمة في الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة أمام منافسه سموحة في الرابعة عصر اليوم الثلاثاء الموافق يوم 7 من شهر يناير الجاري في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي وسموحة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.