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الرئاسة الفلسطينية: الخرائط الإسرائيلية مرفوضة.. والسياسات المتطرفة أشعلت المنطقة
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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توك شو

الرئاسة الفلسطينية: الخرائط الإسرائيلية مرفوضة.. والسياسات المتطرفة أشعلت المنطقة

فلسطين
فلسطين
البهى عمرو
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عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الرئاسة الفلسطينية، قالت ندين نشر الاحتـ.ـلال خرائط للمنطقة تشمل الأراضي الفلسطينية والعربية ونرفض دعوات ضم الضفة وإنشاء مستوطنات في قطاع غزة، وأن خرائط الاحـ.ـتلال والدعوات الإسرائيلية تشكل خرقا فاضحا لجميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.


وأضافت أن السياسات الإسرائيلية المتطرفة هي التي أشعلت المنطقة وأدت إلى الحروب التي نشهدها حاليا، وأن الأولوية الحالية وقف فوري لإطلاق النار حسب قرار مجلس الأمن الدولي 2735 وانسحاب قوات الاحتـ.ـلال الكامل من قطاع غزة، ويجب أن تتسلم دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة في القطاع كمقدمة لتطبيق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.


وتابعت نطالب الإدارة الأمريكية القادمة بوقف جميع السياسات والأفعال والإجراءات الإسرائيلية التي لا تخدم الأمن والسلام في المنطقة، وأن اعتداءات المستوطنين في الضفة تتطلب موقفا دوليا عاجلا لوقف ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حرب ودمار وقتل.


 

فلسطين غزة الرئاسة الفلسطينية الأراضي الفلسطينية

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