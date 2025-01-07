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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

مظاهرة حب.. محافظ أسوان يهنئ الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد في مختلف الكنائس

تهنئة المحافظ بعيد الميلاد المجيد
تهنئة المحافظ بعيد الميلاد المجيد
محمد عبد الفتاح
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قدم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان التهنئة للأخوة الأقباط فى مختلف الكنائس التابعة لطوائف الأرثوذكس والإنجيلية والكاثوليك بعيد الميلاد المجيد، حيث رافقه نائبه المهندس عمرو لاشين واللواء محمد عبد الجليل السكرتير العام المساعد، بالإضافة إلى قيادات الأوقاف والأزهر والقيادات المجتمعية والتنفيذية.

وكان فى استقبال وفد المحافظة بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس، الأنبا بيشوى مطران أسوان والقساوسة والكهنة، والذين أعربوا عن شكرهم وتقديرهم للمحافظ لحرصه على تقديم التهانى لهم بهذه المناسبة.

وخلال جولته الميدانية بالكنائس عبر إسماعيل كمال عن خالص تهانيه القلبية للإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مؤكداً أن المصريين جميعاً تجمعهم أواصر المحبة والأخوة، لأنهم نسيج واحد وكتلة واحدة من التماسك والتلاحم الكبير وهو ما يؤكد عليه دائماً الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وهو ما يتجسد داخل المجتمع الأسوانى بمسلميه ومسيحيه.

وعقب ذلك توجه محافظ أسوان ومرافقوه لتهنئة طائفة الأقباط الإنجليين، حيث كان فى استقبالهم راعى الكنيسة القس وائل جرجس، ثم قدم المحافظ التهنئة للأقباط الكاثوليك حيث كان فى استقباله راعى الكنيسة القمص أنطونيوس ذكرى والقساوسة والكهنة. 

هذا وفى أجواء إحتفالية بمناسبة عيد الميلاد المجيد حرص اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على تقديم التهنئة للمواطنين والزائرين من المصريين والأفواج السياحية من الجنسيات المختلفة .

والذين ألتقى بهم المحافظ أثناء قيامهم بالإحتفال بالعيد وسط البانوراما الجمالية والحضارية على ممشى أهل أسوان بكورنيش النيل القديم ، وأيضاً بالحدائق والمتنزهات .

وأكد الدكتور إسماعيل كمال على أنه تم رفع درجة الإستعداد بالمحليات من خلال تكثيف أعمال النظافة العامة والتطوير والتجميل لتهيئة المناخ المناسب أمام المواطنين والزائرين للإحتفال بعيد الميلاد المجيد .

وأشار المحافظ إلى أنه بالتوازى مع ذلك تواجدت التمركزات الأمنية والأطقم الطبية بالعيادات المتنقلة وفرق الإنتشار السريع للإسعاف بمحيط الكنائس وبمختلف المتنزهات للتعامل مع أى حالات طارئة .

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