مرافعات وشهود.. اليوم استكمال قضية فساد وزارة التموين

تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، اليوم الخميس، محاكمة 37 متهمًا في قضية فساد وزارة التموين.

و قررت المحكمة، تأجيل محاكمة 37 متهمًا في قضية فساد وزارة التموين، إلى جلسة اليوم الخميس، لاستكمال مرافعة الدفاع وسماع الشهود.



وأحالت النيابة العامة العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي و12 موظفًا بالشركة، و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع، إلى المحاكمة الجنائية.

كانت ضبطت الأجهزة الأمنية عدد من أصحاب منافذ مشروع جمعيتي في محافظة القاهرة، ومسؤول مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وعدد من المحاسبين، والعضو المنتدب المالي بالشركة، لاتهامهم بالتلاعب في أذون الصرف من دون وجه حق.



ووجهت النيابة العامة، للمتهمين تهمة التربح غير المشروع من خلال التلاعب في معدلات صرف السلع عبارة عن السكر والزيت المدعم للمواطنين، وصرف كميات منها إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، بنسب أكبر من المستحق لهم قانونًا، وقاموا ببيع السلع الزائدة في السوق السوداء، وذلك لغير المستحقين في منظومة التموين الحكومية، محققين مكاسب مالية بلغ قدرها 58 مليون جنيه.