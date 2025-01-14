الأميرية.. أوكا يقدم أول مهرجان بتقنية تصوير 360 درجة

أصدر مطرب المهرجانات أوكا أحدث أعماله الغنائية بعنوان “الأميرية”، والتي تأتي بتقنية تصوير 360 درجة، في خطوة جديدة ومختلفة تبرز تطور أعماله في عالم المهرجانات، الأغنية من كلمات وألحان أوكا، مما يعكس بصمته الخاصة ورؤيته للمرحلة القادمة للمهرجانات.

وأوضح أوكا أن الأغنية تمثل بداية نقلة جديدة في مشواره الفني، مشيرًا إلى حرصه الدائم على تقديم أشكال موسيقية مبتكرة تتماشى مع توقعات جمهوره المتجدده، لانه يميل دائما للتجديد سواء في الكلمات او الألحان وأضاف: “الجمهور متعود مني على المزيكا المختلفة كل فترة، والبداية هتكون مع مهرجان الأميرية، لاني متوقع انه يحقق نجاح كبير”

يشار إلى أن المهرجان يوضح رؤية أوكا في استخدام التقنيات الحديثة لتطوير موسيقى المهرجانات وإضافة عناصر إبداعية جديدة تتماشى مع متغيرات المشهد الفني.