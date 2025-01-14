خبير أمن معلومات: زرع شريحة دماغية في شخص مريض مخاطره كبيرة

قال وليد حجاج خبير أمن معلومات، إن ما صرح به إيلون ماسك بأنه سيقوم بزراعة شريحة دماغية فى شخص مريض هو شيء قوي جدا وسيفيد الكثير ممن لديه مشاكل صحية، ولكن هناك مخاطر صحية وطبية لهذا الأمر.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج “آخر النهار” المذاع عبر فضائية “النهار”، أن مخاطر هذا الجهاز أنه من الممكن إتلافه أو يحتاج نوعا من أنواع الصيانة، بخلاف الخصوصية والأمان وجمع مجموعة من البيانات والمشاعر أو الأحاسيس.

وتابع: “من الممكن تغيير وعي الشخص من خلال نبضات كهربائية والتحكم فى مشاعر معينة بشيء عكس الرغبة أو دون أن يشعر الفرد، وتستخدم فى الحروب وغيرها”.