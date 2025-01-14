حاكم ولاية كاليفورنيا يشتبك مع إيلون ماسك بشأن حرائق الغابات

اتهم حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم الملياردير إيلون ماسك بنشر "أكاذيب" حول استجابة الولاية لحرائق الغابات المميتة التي اجتاحت لوس أنجلوس، مما أدى إلى تصاعد خلافهما بشأن المعلومات المضللة، وفق ما ذكرت صحف دولية.

وكثف الرئيس المنتخب دونالد ترامب وماسك - مالك تيسلا وسبيس إكس الذي من المقرر أن يلعب دورًا رئيسيًا في تقديم المشورة للإدارة القادمة - انتقاداتهما لتعامل الحاكم مع الحرائق المدمرة التي أودت بحياة 24 شخصًا على الأقل وشردت عشرات الآلاف.

وفي منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس الخاصة به، ألقى ماسك باللوم في الخسارة الهائلة للمنازل في لوس أنجلوس على "سوء الإدارة على مستوى الولاية والمحلي مما أدى إلى نقص المياه".

واتهم نيوسوم، ماسك "بتشجيع النهب والكذب"، بعد أن قام الملياردير بتضخيم منشور على إكس زعم زوراً أن الحاكم وزملائه الديمقراطيين "ألغوا تجريم النهب".

ورد نيوسوم، وسط مخاوف من موجة نهب في المناطق التي أجبر الناس على الفرار منها بسبب الحرائق "إنه أمر غير قانوني".

وأضاف: "سيتم القبض على الفاعلين ومحاكمتهم".