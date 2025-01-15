وفقا لآخر تحديثات.. سعر اليورو في مصر اليوم الأربعاء

يستعرض صدى البلد سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في عدد من بنوك القطاعين العام والخاص في مصر، خلال مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 15يناير 2025.

سعر اليورو في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم

سعر الشراء:51.92

سعر البيع:52.09

سعر اليورو في بنك القاهرة

سعر الشراء:51.84

سعر البيع:52.09

سعر اليورو في بنك العربي الإفريقي الدولي

سعر الشراء:51.85

سعر البيع:52.06

سعر اليورو في بنك إتش إس بي سي

سعر الشراء:51.83

سعر البيع:52.11

سعر اليورو في بنك مصر

سعر الشراء:51.84

سعر البيع:52.09

سعر اليورو في بنك الأهلى

سعر الشراء:51.84

سعر البيع:52.09

سعر اليورو في البنك المركزي

سعر الشراء:51.65

سعر البيع:52.80

سعر اليورو في بنك المصرف المتحد

سعر الشراء:51.35

سعر البيع:51.90

أعلى سعر لشراء اليورو اليوم الأربعاء

51.92 جنيه للشراء

أقل سعر لبيع اليورو اليوم الأربعاء

51.06 جنيه للبيع

متوسط سعر بيع اليورو اليوم الأربعاء

51.93 جنيه