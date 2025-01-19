غير متوقع.. أحمد رزق يكشف تفاصيل دوره في مسلسل سيد الناس |فيديو

تحدّثت الفنان أحمد رزق عن دوره في مسلسل سيد الناس الذي يشارك به في رمضان المقبل .

وقال أحمد رزق في تصريح خاص لـ"صدى البلد": "مسلسل سيد الناس من إخراج محمد سامي وهعمل دور مختلف فيه وهيكون مش متوقع".

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وكان قد حضر النجم عمرو دياب ، فعاليات حفل توزيع جوائز صناع الترفيه "JOY AWARDS"، بنسختها الخامسة، والذي يقام بالعاصمة السعودية الرياض، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والموسيقى والرياضة في العالم والمؤثرين العرب.

وشاركت النجمة ياسمين صبري، مع جمهورها ومتابعيها، بفيديو لأحدث ظهور لها، عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

وتألقت النجمة نيكول سابا في حفل "جوي أوردز" المقام حاليًا بالمملكة العربية السعودية بمشاركة عدد كبير من نجوم الوطن العربي والعالم في أضخم الفعاليات الفنية والترفيهية.

وجذبت نيكول الأنظار بإطلالتها التي ظهرت فيها بفستان باللون الأسود المرصع بالالماس والذي أضفى عليه حالة من الفخامة والرقي ولفتت الانتباه بشكل كبير.



ويعتبر حفل "جوي أوردز" من أبرز الفعاليات الفنية في العالم العربي، حيث يجمع نخبة من النجوم في مجالات التمثيل، الغناء، الرياضة، والمؤثرين الاجتماعيين.

وتستعد النجمة نيكول سابا للتواجد في الموسم الرمضاني القادم بمسلسل "وتقابل حبيب" مع النجمة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي وخالد سليم.