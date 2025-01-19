مندوب فلسطين ونظيره الجزائري يتفقان على سرعة إغاثة غزة وفق أولويات الحكومة الفلسطينية

التقى السفير مهند العكلوك المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية نظيرهُ السفير محمد سفيان براح سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى الجامعة.

وقد عبر مندوب الجزائر عن استعداد بلاده لسرعة تقديم المساعدات الإغاثية لقطاع غزة حسب الاحتياجات التي تحددها الحكومة الفلسطينية بناءً على الخطة التي أعدتها الحكومة الفلسطينية لانقاذ الحياة والاستجابة الطارئة والتعافي المبكر وإعادة الإعمار.

واتفق السفيران على تنفيذ ذلك بالتنسيق الحثيث بين الحكومة الفلسطينية والجمهورية الجزائرية.

ومن جهته، طرح السفير العكلوك موضوع تهديد إسرائيل للأمن القومي العربي، وضرورة أن تتنبه جامعة الدول العربية والدول الأعضاء فيها إلى التهديدات الإسرائيلية الحالية والمستقبلية للأمن القومي العربي، بما يشمل الاحتلال والتوسع الاستعماري، والسيطرة على المياه والموارد الطبيعية في الدول العربية والأطماع المتزايدة فيها، والقدرات النووية الإسرائيلية وتفوق إسرائيل العسكري، وغير ذلك من أوجه التهديد.

وقد وضع السفير العكلوك نظيره في صورة آخر المستجدات حول اتفاق وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، كما أطلعهُ الأثار التي ترتبت على الجرائم الإسرائيلية الوحشية منذ السابع من أكتوبر 2023 ولليوم 469 على التوالي.

حضر اللقاء من مندوبية فلسطين كلّ من المستشار جمانة الغول، والملحق الدبلوماسي ماهر أسامة مسعود، ومن مندوبية الجزائر كلٌّ من المستشار طارق العشي والمستشار نور الدين هادف.