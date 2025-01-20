أسعار الدواجن والبيض والبط اليوم الاثنين 20 يناير 2025

يستعرض موقع “صدى البلد” الإخباري، خلال التقرير التالي، أسعار بورصة الدواجن والبيض إضافة إلى أسعار الكتاكيت والبط، داخل المزارع، اليوم الاثنين 20 يناير 2025.

جاءت أسعار الدواجن والبيض اليوم، الاثنين، الموافق 20-1-2025 على النحو التالي:

أسعار الدواجن اليوم



سجل سعر كيلو الدواجن البلدي 125 جنيها للكيلو.

وسعر الدواجن البيضاء 91 جنيها للكيلو.

سعر أمهات الدواجن البيضاء 75 جنيهًا للكيلو.

سعر الدواجن الساسو ما بين 87 و 88 جنيها للكيلو.

سعر البيض اليوم



تراوح سعر البيض الأبيض بين 149 و 151 جنيها.

البيض الأحمر تراوح بين 150 و 152 جنيها.

والبلدي 119 و 120 جنيها للكرتونة.

كما جاءت أسعار الكتاكيت والبط اليوم، الاثنين، الموافق 20-1-2025 على النحو التالي:

أسعار الكتاكيت اليوم



يتراوح سعر الكتكوت الأبيض شركات ما بين 45 و 53 جنيها.

الكتكوت “ساسو” بين 24 و 25 جنيها.

الكتكوت البلدي الحر بين 5 و5.75 جنيه.

كتكوت ساسو بيور بين 25 جنيها و 26 جنيها.

كتكوت هجين بين 12 جنيها و 13 جنيها.

كتكوت جيل ثاني بين 17 جنيها و 18 جنيها.

كتكوت روزي بيور بين 17 جنيها و 18 جنيها.



أسعار البط اليوم



تتراوح أسعار كتكوت بط فرنساوي بين 15 جنيها 16 جنيها.

كتكوت بط مسكوفي بين 28 جنيها و 29 جنيها.

كتكوت بط مولارد بين 32 جنيها و33 جنيها.

لحم بط بلدي سجل الكيلو 120 جنيه.

لحم بط فرنساي سجل الكيلو 75 جنيها .

لحم بط مسكوفي سجل الكيلو بين 95 جنيها

