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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إمساكية شهر رمضان 2025 وموعد السحور والإفطار أول يوم

إمساكية شهر رمضان 2025 وموعد إفطار أول يوم في الشهر الفضيل
إمساكية شهر رمضان 2025 وموعد إفطار أول يوم في الشهر الفضيل
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إمساكية رمضان 2025 .. يقترب شهر رمضان المبارك لعام 1446 هجريًّا، يتطلع المسلمون لمعرفة مواعيد السحور والإفطار، خاصةً أنه لم يتبق سوى القليل على الشهر الكريم.

وفقًا للحسابات الفلكية التي أُعدت من قبل المعهد القومي للبحوث الفلكية، من المتوقع أن يبدأ شهر رمضان يوم السبت الموافق الأول من مارس 2025. 

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إمساكية شهر رمضان 2025 وموعد إفطار أول يوم في الشهر الفضيل
إمساكية شهر رمضان 2025 وموعد إفطار أول يوم في الشهر الفضيل

فيما يأتي مواعيد الإمساك والسحور والإفطار وأطول أيام الصيام: 

إمساكية شهر رمضان 2025

مواعيد السحور والإفطار خلال أول أيام رمضان

السبت 1 مارس 2025:

السحور: 2:34

إمساك: 4:34

الفجر: 4:54

الشروق: 6:21

الظهر: 12:07

العصر: 3:25

المغرب: 5:54

العشاء: 7:11

الأحد 2 مارس الموافق 2 رمضان 

السحور: 2:33

إمساك: 4:33

الفجر: 4:53

المغرب: 5:55

العشاء: 7:12

الإثنين 3 مارس الموافق 3 رمضان 

السحور: 2:32

إمساك: 4:32

الفجر: 4:52

المغرب: 5:55

العشاء: 7:13

إمساكية شهر رمضان 2025 وموعد إفطار أول يوم في الشهر الفضيل
إمساكية شهر رمضان 2025 وموعد إفطار أول يوم في الشهر الفضيل

الثلاثاء 4 مارس الموافق 4 رمضان

السحور: 2:31

إمساك: 4:31

الفجر: 4:51

المغرب: 5:56

العشاء: 7:13

الأربعاء 5 مارس الموافق 5 رمضان 

السحور: 2:30

إمساك: 4:30

الفجر: 4:50

المغرب: 5:57

العشاء: 7:14

الخميس 6 مارس الموافق 6 رمضان 

السحور: 2:29

إمساك: 4:29

الفجر: 4:49

المغرب: 5:57

العشاء: 7:15

الجمعة 7 مارس الموافق 7 رمضان 

السحور: 2:28

إمساك: 4:28

الفجر: 4:48

المغرب: 5:58

العشاء: 7:15

السبت 8 مارس الموافق 8 مارس

السحور: 2:27

إمساك: 4:27

الفجر: 4:47

المغرب: 5:59

العشاء: 7:16

الأحد 9 مارس الموافق 9 رمضان 

السحور: 2:25

إمساك: 4:25

الفجر: 4:45

المغرب: 5:59

العشاء: 7:17

الاثنين 10 مارس الموافق 10 رمضان 

السحور: 2:24

إمساك: 4:24

الفجر: 4:44

المغرب: 6:00

العشاء: 7:17

الثلاثاء 11 مارس الموافق 11 رمضان 

السحور: 2:23

إمساك: 4:23

الفجر: 4:43

المغرب: 6:01

العشاء: 7:18

الأربعاء 12 مارس الموافق 12 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 39 دقيقة، السحور 2:22، إمساك 4:22، الفجر 4:42، الشروق 6:08، الظهر 12:05، العصر 3:28، صلاة المغرب 6:01 ، العشاء 7:19.

الخميس 13 مارس الموافق 13 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 41 دقيقة، السحور 2:21، إمساك 4:21، الفجر 4:41، الشروق 6:07، الظهر 12:04، العصر 3:29، صلاة المغرب 6:02، العشاء 7:19.

إمساكية شهر رمضان 2025 وموعد إفطار أول يوم في الشهر الفضيل
إمساكية شهر رمضان 2025 وموعد إفطار أول يوم في الشهر الفضيل

الجمعة 14 مارس الموافق 14 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 43 دقيقة، السحور 2:19، إمساك 4:19، الفجر 4:39، الشروق 6:06، الظهر 12:04، العصر 3:29، صلاة المغرب 6:03 ، العشاء 7:20.

السبت 15 مارس الموافق 15 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 45 دقيقة، السحور 2:18، إمساك 4:18، الفجر 4:38، الشروق 6:05، الظهر 12:04، العصر 3:29، صلاة المغرب 6:03 ، العشاء 7:21.

الأحد 16 مارس الموافق 16 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 47 دقيقة، السحور 2:17، إمساك 4:17، الفجر 4:37، الشروق 6:03، الظهر 12:03، العصر 3:29، صلاة المغرب 6:04 ، العشاء 7:21.

الإثنين 17 مارس الموافق 17 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 49 دقيقة، السحور 2:16، إمساك 4:16، الفجر 4:36، الشروق 6:02، الظهر 12:03، العصر 3:29، صلاة المغرب 6:05 ، العشاء 7:22.

الثلاثاء 18 مارس الموافق 18 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 51 دقيقة، السحور 2:14، إمساك 4:14، الفجر 4:34، الشروق 6:01، الظهر 12:03، العصر 3:29، صلاة المغرب 6:05 ، العشاء 7:23.

الأربعاء 19 مارس الموافق 19 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 53 دقيقة، السحور 2:13، إمساك 4:13، الفجر 4:33، الشروق 6:00، الظهر 12:03، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:06 ، العشاء 7:23.

الخميس 20 مارس الموافق 20 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 55 دقيقة، السحور 2:12، إمساك 4:12، الفجر 4:32، الشروق 5:59، الظهر 12:02، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:06 ، العشاء 7:24.

الجمعة 21 مارس الموافق 21 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 56 دقيقة، السحور 2:11، إمساك 4:11، الفجر 4:31، الشروق 5:57، الظهر 12:02، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:07 ، العشاء 7:25.

السبت 22 مارس الموافق 22 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 58 دقيقة، السحور 2:09، إمساك 4:09، الفجر 4:29، الشروق 5:56، الظهر 12:02، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:08 ، العشاء 7:25.

الأحد 23 مارس الموافق 23 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة، السحور 2:08، إمساك 4:08، الفجر 4:28، الشروق 5:55، الظهر 12:01، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:08 ، العشاء 7:26.

الإثنين 24 مارس الموافق 24 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 2 دقيقة، السحور 2:07، إمساك 4:07، الفجر 4:27، الشروق 5:54، الظهر 12:01، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:09 ، العشاء 7:27.

الثلاثاء 25 مارس الموافق 25 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 4 دقائق، السحور 2:05، إمساك 4:05، الفجر 4:25، الشروق 5:53، الظهر 12:01، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:09 ، العشاء 7:27.

الأربعاء 26 مارس الموافق 26 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 6 دقائق، السحور 2:04، إمساك 4:04، الفجر 4:24، الشروق 5:51، الظهر 12:00، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:10 ، العشاء 7:28.

الخميس 27 مارس الموافق 27 رمضان 

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 8 دقائق، السحور 2:03، إمساك 4:03، الفجر 4:23، الشروق 5:50، الظهر 12:00، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:11 ، العشاء 7:29.

الجمعة 28 مارس الموافق 28 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 10 دقائق، السحور 2:01، إمساك 4:01، الفجر 4:21، الشروق 5:49، الظهر 12:00، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:11 ، العشاء 7:29.

السبت 29 مارس الموافق 29 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 12 دقيقة، السحور 2:00، إمساك 4:00، الفجر 4:20، الشروق 5:48، الظهر 12:00، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:12 ، العشاء 7:30.

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