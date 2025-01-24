برلمانية: كلمة الرئيس السيسي بالذكري الـ73 لعيد الشرطة بعث برسالة طمأنة للشعب

أكدت د. شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب ، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الاحتفال بالذكري الـ73 لعيد الشرطة ، بعثت برسائل هامة ،خاصة في هذا التوقيت.

وتابعت " نبيه " خلال بيان لها أن هذا ما أكده الرئيس السيسي علي امتلاك مصر جيش قوي وجهاز شرطة قادر على دحر الجريمة والقضاء على البؤر الإرهابية، ومؤسسات قوية قادرة على استكمال بناء الجمهورية الجديدة، والتصدي لأية محاولات قد يكون الغرض منها النيل من السيادة المصرية.

وقالت عضو النواب " إن مصر لا تنسي التضحيات التي يقدمها رجال الشرطة من أجل أمن وأمان الوطن ، مشيرة إلى أن ما تتمتع به مصر اليوم من أمن واستقرار بفضل تضحيات الشهداء.

داعية الشعب المصري بالحفاظ على تماسكه في مواجهة التحديات وعدم التفريط في هذا الوطن الذي قدم من أجله الكثير من التضحيات.



وأشارت " نبيه "إلى إن تضحيات رجال الشرطة عبر التاريخ فى حفظ الأمن والاستقرار ومقدرات الوطن، وأن الدولة المصرية لم ولن تنسى هذه التضحيات العظيمة.



وأوضحت أن الرئيس أكد أن الحفاظ على مقدرات الوطن فى الوقت الحالى يتطلب تضافر الجهود، وذلك من خلال الوعى، وعدم الانسياق خلف مؤامرات الغرض منها هدم مؤسسات الدولة وتشويه كل انجاز على أرض الواقع، وان المواطن شريك أساسى فى الحفاظ على الوطن والأمن القومى المصري، خاصة وأن المؤامرات تُحاك دوما ضد الدول ولم ولن تتوقف، ولكن الوعى سيظل أهم سلاح للتصدي لهذه المحاولات البائسة.



ووجهت التهنئة إلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وجميع قيادات وقطاعات وضباط وافراد الداخلية بعيد الشرطة الـ73 مؤكدة بأن الشرطة المصرية، ستظل تجسد ملحمة وطنية أبطالها ضباطها البواسل الذى قدموا أرواحهم فداء للوطن.