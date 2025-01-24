سوريا.. انقطاع الإنترنت عن العاصمة دمشق وريفها



أعلنت وزارة الاتصالات السورية انقطاع الإنترنت عن العاصمة دمشق وريفها وعدة مناطق أخرى جراء أعمال تخريب.



وذكر المكتب الإعلامي في وزارة الاتصالات لـ سانا: إن تسعى بعض العناصر البائدة الهاربة تسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في أنحاء سوريا، وكان آخرها أعمال تخريب وقطع مسارين ضوئيين على طريق دمشق - حمص، ما أدى إلى انقطاع الإنترنت عن العاصمة وريفها وعدة مناطق أخرى.

واشار المكتب الإعلامي في وزارة الاتصالات الي ان ورشات الصيانة عملت على إصلاح الأضرار وإعادة الخدمات بأسرع وقت ممكن.

وقالت "وندعو المواطنين إلى التعاون مع الجهات المعنية في الإبلاغ عن أي أعمال تخريبية فورا لحماية البنية التحتية.



وأتم المكتب الإعلامي في وزارة الاتصالات تصريحاته : نعمل مع الجهات المختصة لكشف هوية المخربين وتسليمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل.

