إلزام أصحاب الأعمال بالمساواة بين المرأة والرجل فى الأجر | تفاصيل

بحضور ممثلي الحكومة من وزارات العمل والعدل والشئون النيابية، وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها الأربعاء الماضي على المواد المنظمة لتشغيل النساء بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.

و نصت المادة (52) كما تم الموافقة عليها كالآتي:



مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية تسري على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال دون تمييز.



ويستحق كافة العاملين من الذكور والإناث أجراً متساوياً عن العمل ذي القيمة المتساوية، ويشمل ذلك كل صور الأجر وعناصره من مزايا نقدية أو عينية أو علاوات أو حوافز أو بدلات أو غيرها.



ويصدر الوزير المختص، بعد أخذ رأي كل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، قراراً بتحديد الأحوال أو الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، بهدف توفير التدابير اللازمة لحماية الأمومة، أو مواجهة مخاطر السلامة والصحة المهنية.