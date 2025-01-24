برلماني: عيد الشرطة رمز للصمود والتضحية للحفاظ على الوطن واستقراره

هنأ المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وجميع رجال وأفراد جهاز الشرطة، بمناسبة عيد الشرطة المصرية الـ73، مؤكداً أن هذا اليوم رمزاً العزة والكرامة والوطنية وإجلالا وتقديراً لأرواح الشهداء الذين ضحوا بدمائهم الزكية فداء للوطن.

وقال عثمان إن عيد الشرطة يعبر عن امتنان وتقدير الدولة المصرية لتضحيات الشرطة المصرية من أجل الوطن، حيث جاء عيد الشرطة تخليدا للملحمة البطولية في محافظة الإسماعيلية يوم 25 يناير عام 1952 التي راح ضحيتها 50 شهيداً و 80 مصابا من رجال الشرطة المصرية علي يد الإحتلال الإنجليزي بعد أن رفضوا تسليم سلاحهم وإخلاء مبني المحافظة للاحتلال.

وأضاف عضو مجلس النواب أن رجال الشرطة العين الساهرة على حماية وتأمين الجبهة الداخلية للوطن، سطروا بأرواحهم ودمائهم وتضحياتهم صفحات مجد وفخر في سجل الوطنية المصرية، مجسدين أعظم صور التضحية والفداء من أجل الحفاظ على الوطن وأمنه واستقراره، مشيراً إلى أن رجال الشرطة المصرية كان لهم دورا كبيرا في محاربة ومواجهة والقضاء على الإرهاب، مثمنا جهود رجال الشرطة في حفظ أمن واستقرار الوطن.



واختتم عثمان موجهاً التحية لشهداء الواجب الوطني من رجال الشرطة، قائلا: "تحية إجلال وتقدير لشهداء الوطن الذين رووا بدمائهم أرض الوطن"، ومتمنيا أن تظل مصر آمنة مستقرة وقوية.