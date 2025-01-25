خبيرة أسرية: المرأة تدرس نقاط ضعف الرجل لتوقعه في شباكها

قالت نيفين وجيه، المحامية والمتخصصة في الشأن الأسري، إن المرأة تعتبر هي من تصطاد الرجل، حيث تدرس نقاط ضعفه سواء كانت مادية أو معنوية لتوقعه في شباكها.

وأشارت إلى أن هناك زوجات يتمتعن بكل الإمكانيات، ورغم ذلك يظل إهمالهن لزوجهن سببًا رئيسيًا في افتقار العلاقة لعمقها واستمرارها.

وأكدت خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، العشيقة تتفوق أحيانًا على الزوجة في جذب قلب الرجل بسبب ذكائها وفطنتها، في حين قد تعاني الزوجة ضعفا في تلبية احتياجات زوجها.

وحذرت المتخصصة في الشأن الأسري، من أن الزوجة التي لا تجعل زوجها في الأولوية في حياتها، غالبًا ما ستفشل في الحفاظ على علاقتها به.

وأكدت ضرورة أن تدرس الزوجة فسيولوجية الرجل، حيث إن الرجل بطبيعته يميل إلى تعدد العلاقات ويستمتع بمغازلة النساء عندما يجد امرأة تلبي احتياجاته، التي غالبًا ما تكون مهملة من قبل الزوجة، يصبح طبيعيًا أن يشعر بالانجذاب إليها.



