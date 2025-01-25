قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بشرى للمواطنين في هذا الموعد| إجازة نصف شهر لموظفي الحكومة والقطاع الخاص.. تفاصيل
مفاجأة.. كم مرة يمكن استخدام زيت القلي؟
الأمن يكشف حقيقة سرقة نعش نقل موتى من أحد مساجد الشرقية
قرينة الرئيس السيسى توجه تحية لرجال الشرطة: تضحياتكم نبراس للأمان والاستقرار
والله لاحتفظ بيها ..والدة الشهيد عمر القاضي تكشف كواليس الحوار مع الرئيس السيسي
كيف تحيي ليلة الإسراء والمعراج؟.. 5 أمور ليجبر الله خاطرك
أمطار خفيفة على الإسكندرية ومناطق بالوجه البحري.. حالة الطقس اليوم
القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج
كل عام وحراس الوطن بكل خير..أبو العينين يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بعيد الشرطة
اتحاد الغرف التجارية: اشتراطات ترخيص مخازن الدواء تهدد بغلق 1300شركة توزيع
مصر تتصدر المشهد العالمي بـ أبحاث الجينوم والعلاج المناعي .. ما القصة؟
إبراهيم عبد الجواد: تريزيجيه يقترب من الانضمام لـ الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الإصلاح والتنمية يدين التصعيد العسكري الإسرائيلي في جنين ويدعو لحماية حقوق الفلسطينيين

المهندس علاء عيد النبي
المهندس علاء عيد النبي
ماجدة بدوى   -  
محمد الشعراوي
×

أعرب المهندس علاء عيد النبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عن رفضه القاطع للعملية العسكرية الإسرائيلية في مخيم جنين، مشددًا على أن هذه الخطوة تتعارض مع الجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وأكد أن التصعيد العسكري بعد الوصول إلى وقف إطلاق النار في غزة، الذي استمر 15 شهرًا، يعكس تجاهلًا لحقوق الفلسطينيين ويزيد من معاناتهم.

وأضاف عيد النبى أن استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية يهدد الأمن الإقليمي ويعزز من حالة التوتر بين الأطراف المعنية. ودعا المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات وحماية المدنيين، مؤكدًا أن الحلول السلمية هي السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والعدالة للجميع.

كما شدد على أهمية دعم المبادرات التي تسعى لإعادة بناء الثقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مشيرًا إلى ضرورة العمل الجماعي من أجل تحقيق سلام دائم وشامل في المنطقة.

حقوق الفلسطينيين حزب الإصلاح والتنمية علاء عيد النبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احسب مرتبك بالدرجة الوظيفية في 2025.. وزيادات جديدة لـ5 فئات رسميًا

احسب مرتبك على الدرجة الوظيفية في 2025.. وزيادات جديدة لـ5 فئات رسميًا

سعر الدولار

92 قرشًا رسميًا الآن.. تراجع سعر الدولار في البنوك إلى أقل مستوى منذ شهر

علاء مرسي

بتأشيرة عامل نظافة.. علاء مرسي يكشف عن الإقامة سنة بالمسجد النبوي

مهيب عبد الهادي

صفقات الأهلي الجديدة 2025.. بشري سارة لجماهير الأحمر

أنغام والفنان السعودي عبد المجيد عبد الله

“بوستين كفاية”| قبلة عبدالمجيد عبد الله تضع أنغام في ورطة وتفتح النيران عليها

بن شرقي

إعلامي يفجر مفأجاة لجماهير الأهلي بشأن بن شرقي

تراجع أسعار الدواجن في البورصة والمحلات اليوم السبت

الفراخ بكام انهاردة؟.. تراجع أسعار الدواجن في البورصة والمحلات اليوم السبت

الاهلي

قمه العبث.. إعلامي يثير الجدل بشأن الزمالك بسبب صفقات الأهلي الجديدة

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

كاتب: رجال الشرطة يواجهون تحديات في كل عصر

أرشيفية

جيش الاحتلال يتسلم المحتجزات الأربع المطلق سراحهن في غزة

محمود القياتي - هيئة الأرصاد ىالجوية

شبورة كثيفة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس| شاهد

بالصور

4 حالات طلاق لـ النجوم فى بداية 2025 .. نانسى عجرم الأبرز |التفاصيل الكاملة

طلاق نانسى عجرم وفادى الهاشم
طلاق نانسى عجرم وفادى الهاشم
طلاق نانسى عجرم وفادى الهاشم

أول حفل بعد الطلاق .. رنا سماحة تشعل حماس الجمهور فى حفل جديد

رنا سماحة
رنا سماحة
رنا سماحة

فستان مجسم.. رانيا منصور تثير الجدل بظهورها اللافت

رانيا منصور
رانيا منصور
رانيا منصور

فستان جريء.. مي عمر تشعل السوشيال ميديا في أحدث إطلالة

مي عمر
مي عمر
مي عمر

فيديو

عادل إمام وأحمد راتب

نصيحة الزعيم.. عادل إمام اختار دور لـ أحمد راتب فتح له طريق النجومية

عاطفة مغناطيسية

تؤثر على الاتصالات والطيور وصحة الإنسان ... عاصفة مغناطيسية تضرب الأرض خلال ساعات

ناهد السباعى

لعب عيال.. ناهد السباعي تكشف عن أول حب في حياتها

علاء مرسي

علاء مرسي: عادل إمام فوق التقييم ..وأنا سنيد ولا يجوز الاستغناء عني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: غزة: معركة البقاء والصمود أمام مأساة متجددة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: تحديات الرئيس الـ47 للولايات المتحدة

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة نيت حتب

د. الشيماء المشد - الأستاذ المساعد بكليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب: الهوية والتراث.. كيف نستثمر القيم الثقافية لتحقيق النجاح؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. 73 عاماً من العطاء الوطني

المزيد