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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أدباء وشعراء ومفكرون.. برنامج زاخر لجناح فلسطين بمعرض القاهرة للكتاب

جناح دولة فلسطين في معرض القاهرة للكتاب
جناح دولة فلسطين في معرض القاهرة للكتاب
محمد الصاحى
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ينظم جناح دولة فلسطين المتواجد في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56، بصالة 3 /  B9 برنامجا تفاعليا ثقافيا يوميًا بعنوان “لقاء مع كاتب”.

ويستهدف جناح دولة فلسطين في معرض القاهرة الدولي للكتاب عقد لقاء تفاعلي مع كل من كتب عن فلسطين من الأدباء والشعراء والمفكرين المشاركين في معرض القاهرة الدولي للكتاب.
- يوم السبت الموافق 25 يناير الساعة 12 ظهراً الكاتب ناصر عطا الله .

- يوم السبت الموافق 25 يناير الساعة 4 عصرا  الكاتب / شفيق التلولي .

- يوم الأحد الموافق 26 يناير الساعة 12 ظهراً الكاتب / وسام عويضة

- يوم الأحد الموافق 26 يناير الساعة 4 عصرا الشاعر / مهيب البرغوثي

- يوم الإثنين الموافق 27 يناير الساعة 12 ظهرا الكاتب / أحمد عيسى 

- يوم الإثنين الموافق 27 يناير الساعة 4 عصرا  الكاتبة / نجوى غانم

- يوم الأربعاء الموافق 29 يناير الساعة 12ظهرا الشاعرة / ابتسام أبو سعدة

- يوم الأربعاء الموافق 29 يناير الساعة 6 مساءا الكاتب / حبيب هنا

- يوم الخميس الموافق 30 يناير الساعة 12 ظهرا الكاتب / هشام محمود 

- يوم الخميس الموافق 30 يناير الساعة 4 عصرا الشاعر / عبد الناصر صالح 

- يوم الجمعة الموافق 31 يناير الساعة 12 ظهرا الكاتب / محمود مفلح 

- يوم الجمعة الموافق 31 يناير الساعة 4 عصرا  الكاتب / إبراهيم شلبي

-يوم الأحد 2 فبراير الساعة 12 ظهراً الشاعرة / إيمان زياد

-يوم الأحد 2 فبراير الساعة 4 عصرا  الكاتب / رائد قديح

-يوم الثلاثاء  4 فبراير الساعة 12 ظهرا الكاتبة / شيماء خطاب 

وتنظم سفارة دولة فلسطين بالقاهرة برنامجا ثقافيا شاملا في مركزها الثقافي داخل مقر السفارة في التجمع الخامس ، حيث تعقد ظهر يوم السبت الموافق 1 فبراير فعالية إشهار و توقيع للإصدارات الفكرية والأدبية للكتاب والأدباء الفلسطينيين والمصريين والعرب الذين كتبوا عن فلسطين خلال الدورة الحالية لمعرض القاهرة الدولى للكتاب ، وتقدم كذلك قراءات لنصوص الكتاب الشهداء من قطاع غزة خلال حرب الإبادة الجماعية ، حيث تبدأ فعاليات اليوم من الساعه ١٢ ظهرا .

 كما تنظم السفارة أمسيتين شعرية وسردية تحت عنوان "قراءات من وإلى فلسطين" في أتيليه العرب للثقافة والفنون بجاليري ضي بالزمالك وذلك في السادسة من مساء الثلاثاء الموافق ٢٨ يناير . يشارك فيها الشاعر عامر بدران ، والشاعر مهيب البرغوثي، والشاعرة جمانة مصطفى، والشاعر ماهر المقوسي، بمصاحبة الفنان أحمد القريناوي  .

و تنظم أمسيتها الثانية  "قراءات من وإلى فلسطين" في أتيليه العرب للثقافة والفنون بجاليري ضي بالزمالك في السادسة من مساء الاثنين الموافق ٣ فبراير  يشارك فيها الكاتب ناصر عطا الله، والشاعرة إيمان زياد، والشاعر وسام عويضة ، والشاعر هشام محمود، بمصاحبة الفنان أحمد القريناوي .

معرض القاهرة الدولي للكتاب سفارة دولة فلسطين بالقاهرة جناح دولة فلسطين لقاء مع كاتب

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