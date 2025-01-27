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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

مفاجأة غير متوقعة.. سعر الدولار في البنوك اليوم الإثنين بعد التراجع

مفاجأة غير متوقعة.. سعر الدولار في البنوك اليوم الإثنين بعد التراجع
مفاجأة غير متوقعة.. سعر الدولار في البنوك اليوم الإثنين بعد التراجع
عبد العزيز جمال
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تراجع سعر الدولار في البنوك الحكومية والخاصة اليوم الإثنين 27 يناير 2025 حسب آخر تحديث، حيث شهد انخفاضًا كبيرًا ليصل إلى أقل مستوى منذ 24 ديسمبر الماضي، الذي سجل فيه نحو 51.14 جنيه كأعلى سعر.

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم

ويهتم الآلاف بالبحث عن  أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في جميع البنوك اليوم فهي محل اهتمام العديد من المواطنين وأصحاب الأعمال، حيث يتوقع البعض أن يواصل الدولار تراجعه تدريجيًا في البنوك المصرية خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل الخطط الحكومية لتعزيز الاقتصاد المحلي وتحسين موارد الدولة من العملات الأجنبية.

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سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

ويجري تحديث سعر الدولار بشكل يومي عبر مواقع البنوك المصرية الحكومية والخاصة، وكذلك البنك المركزي، باستثناء أيام العطلات الرسمية والأسبوعية،  ويتم تحديد الأسعار وفقًا لحركة العرض والطلب في السوق، بعد تحرير سعر الصرف في 6 مارس 2024.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

يبحث العديد من المواطنين عن التحديث اليومي لسعر الدولار في البنوك الحكومية والخاصة في مصر، حيث يتم تحديث السعر بشكل مستمر طوال اليوم عبر المواقع الرسمية للبنوك.

كم سعر الدولار في البنك الآن؟

سجل سعر الدولار اليوم 50.18 جنيه للشراء كأقل سعر حسب آخر تحديث من البنوك، بعدما تخطى 51 جنيهًا وسجل 51.14 جنيه للبيع قبل شهر  بفارق 96 قرشًا.

سعر الدولار البنك المركزي

سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري جاء كما يلي:

  • 1 دولار = 50.18 جنيه للشراء
  • 1 دولار = 50.32 جنيه للبيع
سعر الدولار البنك المركزي

سعر الدولار البنك الأهلي المصري

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم جاء كما يلي:

  • 1 دولار = 50.21 جنيه للشراء
  • 1 دولار = 50.31 جنيه للبيع

كم سعر 100 دولار في البنك؟

بناءً على هذه الأسعار، فإن تحويل 100 دولار أمريكي إلى الجنيه المصري سيكون كالتالي:

  • في البنك الأهلي المصري: سعر الشراء 50.23 جنيه لكل دولار، مما يعني أن 100 دولار تساوي 5023 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر جاء كما يلي:

  • 1 دولار = 50.21 جنيه للشراء
  • 1 دولار = 50.31 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم بنك أبوظبي التجاري:

  • 1 دولار = 50.21 جنيه للشراء
  • 1 دولار = 50.31 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي:

  • 1 دولار = 50.21 جنيه للشراء
  • 1 دولار = 50.31 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة:

  • 1 دولار = 50.21 جنيه للشراء
  • 1 دولار = 50.31 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في البنك العربي الإفريقي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك العربي الإفريقي:

  • 1 دولار = 50.21 جنيه للشراء.
  • 1 دولار = 50.31 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنوك
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