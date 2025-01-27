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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

توقف حركة الطريق الزراعي السريع بقها بسبب حادث تصادم

حادث تصادم
حادث تصادم
إبراهيم الهواري
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توقفت حركة الطريق الزراعي السريع بمحافظة القليوبية بسبب حادث تصادم سيارتين نقل بمدخل كوبرى قها.
وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف لنقل أى ضحايا أو مصابين جراء الحادث.
تلقت الأجهزة المعنية بلاغا بوقوع حادث تصادم سيارتين على الطريق الزراعي السريع بمدخل كوبرى قها.
وعلى الفور انتقلت قوات الأمن للتعامل مع الحادث وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها مرة أخرى.
من جانبها تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب داخل منزل بدائرة مركز شرطة الخانكة، وبه عدة طعنات في أنحاء الجسد، وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.
وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز الخانكة، يفيد ورود بلاغا بالعثور على جثة شاب مطعون عدة طعنات داخل مسكنه بدائرة المركز.
وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين أن الجثة لشاب يدعى "ع. ر"، يبلغ من العمر 30 عامًا، مقيم بعزبة الزغبي بقرية شكشوك بمركز إبشواي بمحافظة الفيوم، وسكت أخر بالخانكة بمحافظة القليوبية، عثر عليه داخل مسكنه ومطعون عدة طعنات، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق التي أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط المسكن. 
وأمرت النيابة بتسليم جثمان المتوفى لذويه فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن، وذلك لدفنه في مقابر أسرته في محافظة الفيوم.

حادث القليوبية الطريق الزراعى

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