الأساس الخربان.. فتحي سند يثير الجدل بتغريدة غامضة

أثار الناقد الرياضي فتحي سند التكهنات بمنشور عبّر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب فتحي سند :من الممكن.. أن «يتزنق» أى نادٍ.. فى «كام مليون».. لفترة قصيرة.. ثم سرعان ما يخرج من «المزنق».. ويقف على قدميه، لأن الأرض التى يقف عليها فى الأصل قوية.

و تابع :أما أن تتدهور الحالة.. لأن الأساس «خربان».. فهذا يعنى أن الإصلاح لا يمكن أن يُؤتى ثماره.. بعمليات ترميم أشبه بالمسكنات.. وإنما بعلاج جذرى يقضى «ع الفيروسات والميكروبات»ولا مؤاخذة!.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستان جروس، لمواجهة نظيره الجونة، مساء اليوم الإثنين، وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي.



غيابات الزمالك أمام الجونة

يغيب عن الزمالك في لقاء الغد كل من حمزة المثلوثي، مصطفى الزناري، أحمد حمدي، وعبد الله السعيد بسبب الإصابة، بالإضافة إلى محمد عبد الشافي الذي لم يتخلص من إصابة الرباط الصليبي.