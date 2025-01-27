فوائد غير متوقعة لتناول التمر الهندي.. يحمى من أخطر الأمراض

اعتاد عدد كبير من الأشخاص على تناول التمر الهندي كمشروب لذيذ يروى من العطش خاصة خلال صيام السنن ورمضان، ولكن هل تعلم أنه غني بالفوائد الصحية.

ووفقا لما جاء في موقع ويبمد يحتوي لب التمر الهندي على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية التي يمكن أن تعزز صحتك.

صحة الأنسجة

الأحماض الأمينية، اللبنات الأساسية للبروتين، ضرورية لنمو الجسم وإصلاح الأنسجة وبعض الأحماض الأمينية ضرورية، وهذا يعني أن الجسم لا يستطيع تصنيعها، لذلك يجب على الناس الحصول عليها من الطعام.

يحتوي التمر الهندي على كميات كبيرة من جميع الأحماض الأمينية الأساسية باستثناء التربتوفان وهو يفي بمعايير منظمة الصحة العالمية للبروتين المثالي للأحماض الأمينية الأخرى ومع ذلك فإن الباحثين غير متأكدين من مدى قدرة الجسم على امتصاص جميع العناصر الغذائية



الوقاية من السرطان

يوصي العلماء باتباع نظام غذائي غني بمضادات الأكسدة لأسباب عديدة، أحدها تقليل خطر الإصابة بالسرطان ويمكن لمضادات الأكسدة منع الجذور الحرة من إتلاف الحمض النووي للخلايا .

يعتقد العلماء أن العديد من أنواع السرطان تبدأ بإلحاق الضرر بالحمض النووي وتتمتع المواد الكيميائية النباتية الموجودة في النباتات بخصائص مضادة للأكسدة والتمر الهندي غني بالعديد من المواد الكيميائية النباتية، بما في ذلك بيتا كاروتين .

صحة الدماغ

تحتوي فئة فيتامينات ب على ثمانية فيتامينات مختلفة تعمل بشكل مشابه وجميعها قابلة للذوبان في الماء، لذا لا يخزنها الجسم ويجب أن تكون قادرًا على الحصول على ما يكفي من فيتامينات ب في نظامك الغذائي دون اللجوء إلى المكملات الغذائية وتعد المجموعة الكاملة من فيتامينات ب ضرورية للصحة الجيدة وهي ضرورية بشكل خاص للعمل السليم للدماغ والجهاز العصبي والتمر الهندي غني بفيتامينات ب، وخاصة الثيامين وحمض الفوليك مثل النباتات الأخرى، لا يحتوي التمر الهندي على فيتامين ب12 .

صحة العظام

يتمتع الأشخاص الذين يحصلون على ما يكفي من المغنيسيوم في وجباتهم الغذائية بكثافة عظام أفضل من أولئك الذين يعانون من نقصه.

لا يحصل العديد من الأشخاص، وخاصة المراهقين ومن هم فوق سن السبعين، على ما يكفي من المغنيسيوم والتمر الهندي مصدر غني بالمغنيسيوم كما أنه يحتوي على الكالسيوم أكثر من العديد من الأطعمة النباتية ويمكن أن يساعد الجمع بين هذين المعدنين، بالإضافة إلى تمارين تحمل الأثقال، في منع هشاشة العظام وكسور العظام.

يحتاج الجسم إلى فيتامين د لاستخدام الكالسيوم ولكن التمر الهندي ليس مصدرًا مهمًا لفيتامين د لذلك ستحتاج إلى الحصول عليه من مصادر أخرى.