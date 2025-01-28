الأهلي يطالب نادي الخلود بسداد مستحقات استعارة ديانج

قام النادي الأهلي بمطالبة نادي الخلود بسداد مستحقات استعارة أليو ديانج المعار من صفوف الأهلي

ونشر النادي الأهلي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: “ الأهلي يطالب نادي الخلود بسداد مستحقات إستعارة ديانج، جدد النادي مكاتباته المرسلة إلى نادي الخلود السعودي، لمطالبة الأخير بسداد المستحقات المالية الناجمة عن إستعارة اللاعب أليو ديانج، التي كان من المفترض أن يقوم النادي السعودي بسدادها في موعد أقصاه ١٥ سبتمبر الماضي، وحرص النادي الأهلي على عدم التصعيد خلال الفترة الماضية انطلاقا من العلاقات الطيبة بين الناديين الشقيقين فضلا عن العلاقة المتميزة التي تربط النادي الأهلي مع كل أشقائه من الأندية السعودية ، وأرسل النادي منذ إعارة ديانج عدة خطابات في هذا الإطار بتاريخ ١٠ و ٢٨/١٠/٢٠٢٤ لنادي الخلود و ٢/١٢/٢٠٢٤ إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم ، وبتاريخ ١٢/١/٢٠٢٥ إلى رابطة دوري المحترفين ولجنة الاستقطابات للرد على مراسلات الأهلي وسداد المبلغ المستحق تجنبًا للدخول في أية نزاعات قضائية وهو ما لا يتمناه النادي وينتظر الأهلي رد نادي الخلود الشقيق وقيامه بسداد المبلغ، يذكر أن الخطاب الوحيد الوارد من النادي السعودي إلى النادي الأهلي كان بتاريخ ٢٥ سبتمبر الماضى يعتذر فيه عن تأخير سداد المبلغ المستحق”.

وتعادل النادي الأهلي مع نظيره بيراميدز بنتيجة 2-2 في المباراة التي جمعت الفريقين، على استاد القاهرة الدولي في قمة منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.