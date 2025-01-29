محمد معيط: صوتنا في سياسات صندوق النقد «مهم للغاية» على المستوى الدولي|فيديو

أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وعضو مجلس المديرين التنفيذين بصندوق النقد الدولي، أن صوتنا في سياسات صندوق النقد الدولي مهم على المستوى الدولي في صياغة جزء من الاقتصاد العالمي.

وقال محمد معيط، خلال تصريحات لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، إن ترشيحه لمنصبه الجديد بالصندوق هو ترشيح من الدولة المصرية وعلى رأسها ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأنا أخلف زميلي الدكتور محمود محيي الدين.

وتابع المدير التنفيذي وعضو مجلس المديرين التنفيذين بصندوق النقد الدولي، أن "المدير التنفيذي يمثل مصر ومعها 11 دولة بإجمالي 12 دولة، والوجود المصري في هذا المنصب أمر هام للغاية.