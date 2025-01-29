الخارجية الأمريكية تشكر رئيس الوزراء القطري على وساطته في قضية الأسرى بقطاع غزة

تحدث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مع رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وشكره على "جهود الوساطة التي بذلها لتأمين إطلاق سراح الرهائن من غزة"، بحسب بيان لوزارة الخارجية الأمريكية مساء الثلاثاء.

وأكد روبيو على أهمية محاسبة حماس، وضمان إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن المناقشات الرامية إلى تعزيز التخطيط لما بعد الحرب حول حكم وأمن غزة على المدى الأبعد أمر حيوي للأمن والاستقرار الإقليميين"، بحسب بيان وزارة الخارجية الأمريكية.

وفي المكالمة ذاتها، ناقش روبيو وآل ثاني "التسهيلات التي قدمتها قطر لتأمين الإفراج مؤخرا عن اثنين من الأمريكيين المعتقلين بشكل غير قانوني لدى طالبان في أفغانستان".