نواب الشيوخ: كلمة الرئيس السيسي حول تهجير الفلسطينيين تاريخية

أشاد نواب الشيوخ عن حزب مستقبل وطن محافظة دمياط وليد التمامي ومحمد ابوحجازي بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن رفضه ترحيل أو تهجير الشعب الفلسطيني، واعتبروها تاريخية وأبلغ رد علي ان أمن مصر القومي خط أحمر ولن نشارك في ظلم ومحاولات تصفية للقضية الفلسطينية.

وأضاف نواب الشيوخ التمامي وأبوحجازي في بيان مشترك اليوم أن ملايين المصريين يقفون خلف القائد والزعيم عبد الفتاح السيسي في رفض تهجير الفلسطينيين أو تركهم لأرضهم دون وجه حق، و أن الشعب الفلسطيني قدّم آلاف الأرواح فداءً لأرضه، ولن يفرط في شبر واحد منها والشعب المصري يقف خلف قيادته السياسية ولن يقبل بالتهجير.

وأشار نواب الشيوخ إلى أن الرئيس السيسي أكد أن ما يحدث للشعب الفلسطيني ظلم لن تشارك فيه مصر، هي أبلغ رد على مزاعم البعض بشأن موقف الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية ، وأن مصر هي دائما السباقة في تقديم كافة الحلول وموقفها واضح أمام العالم في كافة المحافل الدولية وأن ثوابت الموقف المصري التاريخي للقضية الفلسطينية لا يمكن أبدا التنازل بأي شكل من الأشكال عن تلك الثوابت والأسس الجوهرية التي يقوم عليها الموقف المصري .

وأوضح أعضاء مجلس الشيوخ التمامي وأبوحجازي ، أن مصر لديها ثوابت ومحددات واضحة وراسخة عبر التاريخ، ولن تقبل أبدًا بتصفية القضية الفلسطينية، مهما كان الثمن و أن تهجير الفلسطينيين إلى مصر هو قضية تمس الأمن القومي المصري، مشددًا على أن الرئيس السيسي أكد، خلال تصريحاته، أنه لا تهاون ولا تسامح في القضايا المتعلقة بالأمن القومي للبلاد.

ولفت التمامي وأبوحجازي إلى أن مصر ما زالت تسعى جاهدة للتوسط من أجل تحقيق حياة عادلة للشعب الفلسطيني، ونشر السلام القائم على حل الدولتين، خاصة أن مصر دورها تاريخيً في وقف إطلاق النار في غزة، وإدخال المساعدات، وتسهيل عودة الفلسطينيين من الجنوب إلى الشمال وهو ما حدث علي أرض الواقع بعد حرب طالت لأكثر من عام .