مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن صفقات الزمالك

طرح الإعلامي مهيب عبد الهادي سؤالاً مثير بشأن نادي الزمالك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

وكتب مهيب عبد الهادي:"ماهي الصفقات التي يحتاجها الزمالك قبل انتهاء الميركاتو الشتوي؟".

وكان قد فجر الإعلامي كريم رمزي، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مستقبل النجم التونسي علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

علي معلول معروض على الزمالك

وقال كريم رمزي خلال تصريحات ببرنامجه الإذاعي لعبة والتانية على إذاعة ميجا إف إم: هناك مفاجأة كبرى ستُسعد جماهير الزمالك، وهي أن علي معلول عُرض على الزمالك عن طريق وكيل أعمال لضمه حال رحيله عن الأهلي.

وتابع كريم رمزي: هناك تفكيرا من جانب إدارة الزمالك في الأمر حاليًا، وإذا أبدى الزمالك موافقته فسيتم عرض الأمر على علي معلول.