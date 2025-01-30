واحدة بالغلط.. حسين فهمي يكشف عدد زيجاته وسر طلاقه من ميرفت أمين

حل الفنان الكبير حسين فهمي ضيف علي برنامج “ جعفر توك ” حيث تحدث عن العديد من الأمور الشخصية ، وكشف عن سبب انفصاله عن الفنانة القديرة ميرفت أمين .

وقال حسين فهمي : تزوجت 5 مرات وواحدة تم احتسابها عليا بالخطأ، لأنها كانت في مرحلة الخطوبة .

وأكد حسين فهمي أن الانفصال عن الفنانة ميرفت أمين حدث بسبب اختلاف وجهات النظر بينهما .

وتابع حسين فهمي : فرحت لما بنتي قالتلي بحب، لكن كنت عارف إنها تجربة مش ناجحة، لحظة ما بنتي جت قالتلي بحب كنت سعيد جدًا،، قولتلها ده إحساس جميل إنك تقدري تحبي».

وأضاف الفنان القدير حسين فهمي : فرحت لما بنتي جت قالتلي بحب شخص معين قولتلها، أنا مش موافق لأنه محستش إنه هيسعدها ولا هيهتم بيها، نصحتها لكن هي صممت فسيبتها تخوض التجربة، وقولتلها هتتحملي مسؤولية قراراتك، اتضايقت جدًا لما صممت بس مقدرتش أقولها لا، حصل الانفصال وأنا اللي تحملت النتايج .