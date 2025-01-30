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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 102 كجم مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بدمياط

تموين دمياط
تموين دمياط
زينب الزغبي
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نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، حملة مشتركة بكفر البطيخ والسرو خلال اليومين الماضيين جاءت بالتعاون بين الوحدات المحلية و مديريات الصحة  والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومديرى الأزمات ومسئولى الإشغالات والرخص وتم متابعتها من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

حيث أسفرت الحملة عن ضبط ١٠٢ كجم مواد غذائية متنوعة  و ١٠٠ لتر مواد سائلة متغيرة الخواص، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، علاوة على تحرير ١٩ محضرا لرصد مخالفات عدم الالتزام باشتراطات النظافة وعدم وجود شهادة صحية وعدم الإعلان عن أسعار السلع.

  
جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات  الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، بالرقابة المستمرة على الأسواق و المنشآت الغذائية والتأكد من سلامة الأغذية،  للحفاظ على صحة المواطنين.

دمياط محافظ دمياط تموين دمياط

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