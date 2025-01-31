برا وجوا.. تعزيزات عسكرية لقواعد التحالف الدولي بسوريا

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قوات "التحالف الدولي" استقدمت تعزيزات عسكرية ولوجستية وطبية لقواعدها شمال شرق سوريا.

وأوضح المرصد أنه تم رصد نقل معدات عسكرية وطبية وأسلحة على متن طائرة شحن بحماية طائرة حربية وأخرى مروحية إلى قاعدة خراب الجير بريف رميلان شمال الحسكة.

وأشار المرصد إلى أن التعزيزات شملت برا رتل شاحنات مكونا من 60 شاحنة تحمل على متنها مدرعات عسكرية كبيرة وأسلحة ثقيلة ومدافع وعربات عسكرية وصناديق مغلقة وصهاريج وقود قادمة من إقليم كردستان العراق.

ووفق المرصد فقد دخلت قاعدة قسرك 20 شاحنة تحمل معدات عسكرية ولوجستية وصهاريج وقود، في إطار تعزيز القواعد العسكرية.

وقبل أيام هبطت طائرة شحن تابعة للتحالف الدولي محملة بمواد لوجستية وعسكرية في قاعدة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي.