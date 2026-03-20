الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

استعدادا لإجازة عيد الفطر.. رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات جامعة القاهرة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
حسام الفقي

أعلن الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة، رفع درجة الاستعداد والتأهب القصوى بجميع مستشفيات جامعة القاهرة وأقسامها خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، مع استقبال مختلف الحالات المرضية على مدار 24 ساعة، سواء حالات الطوارئ أو العلاج السريري أو إجراء العمليات الجراحية، في إطار حرص الجامعة على ضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات الطبية للمواطنين.

ووجه رئيس جامعة القاهرة بضرورة تواجد جميع الأطقم الطبية وفرق التمريض على مدار الساعة، ووقف الإجازات والراحات للأطباء وهيئة التمريض والعاملين بالمستشفيات خلال فترة العيد، إلى جانب زيادة أعداد الأطباء المناوبين بأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الجراحية، وتجهيز فرق طبية احتياطية من مختلف التخصصات تحسبًا لأي طوارئ، مع التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بصيدليات الطوارئ، وتوفير أكياس الدم ومشتقاته بالكميات الكافية.

كما شدد الدكتور محمد سامي عبدالصادق على جاهزية أقسام الرعاية المركزة وغرف العمليات لاستقبال أي حالات طارئة، والتنسيق الكامل بين إدارات المستشفيات المختلفة لضمان سرعة التعامل مع الحالات الحرجة، مع تفعيل خطط الطوارئ والإخلاء إن لزم الأمر، والمتابعة المستمرة للأوضاع التشغيلية بالمستشفيات خلال فترة الإجازة، وإعداد تقارير يومية عن سير العمل لضمان تقديم أفضل مستوى من الرعاية الصحية للمرضى والمترددين على مستشفيات الجامعة.

من جانبه، أكد الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، جاهزية مستشفيات جامعة القاهرة للتعامل مع أي حالات مرضية تتردد عليها خلال فترة العيد، مشيرًا إلى توافر كميات كافية من أكياس الدم لمختلف الفصائل ومشتقاتها، واستعداد مركز السموم للتعامل مع أي حالات تسمم طارئة، إلى جانب توافر الأمصال اللازمة لحالات التسمم الغذائي، واستمرار عمل أقسام الطوارئ والرعاية المركزة وغرف العمليات والمعامل والأشعة على مدار الساعة.

وأضاف الدكتور حسام صلاح أنه تم تجهيز فرق طبية وتمريضية احتياطية تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجامعة، تحسبًا لأي طوارئ قد تستدعي الدفع بها بشكل فوري، مؤكدًا مراجعة صيانة الأجهزة الطبية وغير الطبية، والمولدات الكهربائية، وتانكات الأكسجين، والتكييفات، والمصاعد، والتأكد من جاهزية أجهزة الحماية المدنية، إلى جانب تواجد أفراد الأمن على مدار اليوم وسرعة الإبلاغ عن أي حالة طارئة.

وأشار إلى متابعة الدكتور حسام حسني المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، بالتنسيق مع نائبه الدكتور هاني العسلي، توفير المخزون الاستراتيجي من الاحتياجات والمستلزمات الطبية، كما تمت متابعة جاهزية مستشفى الطوارئ مع الدكتور أحمد ماهر مدير المستشفى لاستقبال جميع الحالات والتعامل الفوري معها، إلى جانب الاطمئنان على استعدادات مستشفى أبو الريش الياباني ومستشفى المنيرة مع الدكتور رشا جمال والدكتور شريف الأنوري، وكذلك متابعة جاهزية مستشفى النساء والتوليد مع الدكتور أحمد محمود للتعامل مع أي حالات طارئة خلال فترة العيد.

رئيس جامعة القاهرة جامعة القاهرة مستشفيات جامعة القاهرة إجازة عيد الفطر المبارك عيد الفطر المبارك

