الفسيخ ليس للجميع.. 7 حالات ممنوعة تماما

الفسيخ من الأكلات الشهيرة في الأعياد، لكنه قد يكون خطرًا على بعض الفئات بسبب نسبة الملح العالية وإمكانية التلوث بالبكتيريا، خاصة التي قد تسبب التسمم الغذائي.

الممنوعون من تناول الفسيخ:

1. مرضى الضغط المرتفع

لأن الفسيخ يحتوي على نسبة كبيرة جدًا من الملح، ما قد يؤدي لارتفاع ضغط الدم بشكل خطير.

2. مرضى الكلى

زيادة الأملاح تُرهق الكلى وقد تؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة.

3. مرضى القلب

الملح الزائد يسبب احتباس السوائل ويؤثر على كفاءة القلب.

4. الحوامل

بسبب خطر الإصابة بـ التسمم الغذائي أو البكتيريا، ما قد يضر الأم والجنين.

5. الأطفال وكبار السن

جهازهم المناعي أضعف، وبالتالي أكثر عرضة لأي تلوث أو تسمم.

6. مرضى الكبد

الفسيخ قد يزيد من العبء على الكبد، خاصة في حالات الأمراض المزمنة.

7. مرضى اضطرابات الجهاز الهضمي

مثل القولون أو قرحة المعدة، لأنه قد يسبب تهيجًا شديدًا.