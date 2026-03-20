الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

كيفية صلاة عيد الفطر.. احرص عليها في جماعة

عبد الرحمن محمد

كيفية صلاة عيد الفطر  ..تؤدى صلاة العيد كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم وكيفية صلاة العيد: صلاة العيد ركعتان، ووقتها يبدأ بارتفاع الشمس بعد شروقها بمقدار ثلاثة أمتار تقريبا، ويقدر ذلك بمقدار عشرين أو ثلاثين دقيقة، وصلاة العيد لا أذان لها ولا إقامة، ويستحب أن يقول الإمام أو من ينيبه متى حان وقت الصلاة: الصلاة جامعة ففي الصحيحين عن جابر بن سمرة ـ رضي الله عنه ـ قال: صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - العيدين غير مرة ولا مرتين، بغير أذان ولا إقامة، ولم يرد عن النبي –صلى الله عليه وسلم - ما يدل على أن هناك صلاة نافلة قبل صلاة العيد أو بعدها، ففي الصحيحين عن ابن عباس – رضي الله عنهما - قال: خرج النبي – صلى الله عليه وسلم - يوم العيد فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما. 

فيكبر المصلى تكبيرة الإحرام ناويا صلاة ركعتي العيد، وبعد تكبيرة الإحرام يكبر سبع تكبيرات يرفع يديه فى كل واحدة منها ويفصل بين كل تكبيرتين بسكتة خفيفه، لا بأس أن يقول خلالها: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، أو ما يشبه ذلك من ألوان التسبيح ثم يقرأ سورة الفاتحة وما تيسر من القرآن الكريم، ثم يركع ويتم الركعة الأولى.

فإذا ما قام إلى الركعة الثانية كبر خمس تكبيرات سوى تكبيرة القيام، ثم يقرأ الفاتحة وما تيسر معه من القرآن، ثم يتم الركعة الثانية ويجلس للتشهد ويسلم.

ويستحب أن يقرأ الإمام في الركعة الأولى سورة ( سبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية سورة الغاشية ). 

حكم صلاة العيد؟ 

صلاة العيد سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث يرى المالكية والشافعية أن صلاة العيدين سنة عين مؤكدة ، يُخاطب بها كل من تلزمه الجمعة، وكل من يؤمر بالصلاة. 

حكم صلاة العيد في حق النساء؟

وهي في حق النساء سنة أيضا فقد جاء في الصحيحين عن أم عطية نسيبة بنت الحارث الأنصارية – رضي الله عنها - قالت أمرنا رسول الله – صلى الله عليه وسلم - في عيد الفطر والأضحى أن يخرج العواتق  الفتيات البالغات  والحيض، وذوات الخدور – أي: النساء اللاتي لم يتعودن الخروج ولكن الحيض يعتزلن الصلاة، ويشهدن الخير، ودعوة المسلمين أى: يشهدن العبادة وخطبة العيد والاستماع إلى ما ينفعهن قالت أم عطية – رضي الله عنها - : فقلت يا رسول الله: إحدانا لا يكون لها جلباب؟ فقال لتلبسها أختها من جلبابها - أى : إذا لم يكن عندها ما تلبسه من ملابس لصلاة العيد، فعلى أختها في الإسلام أن تعيرها ثوبا مناسبا لصلاة العيد.

أين تؤدى صلاة العيد؟

وتؤدى صلاة العيد في المساجد كما تؤدى صلاة العيد في الخلاء لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيدين في المصلى، وهو المصلى الذي على باب المدينة الشرقي، يوضع فيه محمل الحاج، والمالكية والحنابلة قالوا: يستحب صلاة العيد فى الصحراء، إلا بمكة فالأفضل أن تكون الصلاة في المسجد الحرام لشرفه ولمشاهدة الكعبة والأحناف قالوا: باستحباب صلاة العيد خارج المسجد، مالم يوجد عذر يمنع من ذلك أما الشافعية فقالوا: صلاة العيدين في المساجد أفضل إلا لعذر كضيق بعضها ، فإن كانت لا تتسع كانت الصلاة في الصحراء.

وبناء على ما سبق فلا بأس من خروج الصبيان والنساء لصلاة العيد، لا فرق في ذلك بين بكر وثيب وشابة وعجوز وبالنسبة للصلاة في الخلاء فذلك يكون وفقا لتحديد وزارة الأوقاف المصرية (لعدد الساحات) التي يصلى فيها العيد هذا العام .

