ديكورات الحارة الشعبية لمسلسل “شباب امرأة”.. صور

كشفت أول صور لحارة مسلسل “شباب امرأة” عن ديكورات ضخمة، واستعدادات إنتاجية كبيرة، تعيد إحياء أجواء الحارة المصرية القديمة بتفاصيلها الأصيلة، والديكورات تشهد مجهودًا فنيًا وإنتاجيًا كبيرا، حيث استغرق بناء الحارة ما يقرب من عاماً كاملًا، ليخرج المشهد العام بأعلى درجه من الدقة والواقعية، و تعد من اكبر و اضخم الحارات للموسم الرمضاني ٢٠٢٥.

والحارة تجسد ملامح الحارات الشعبية المصرية بطابعها التراثي، حيث تضم مباني بواجهات خشبية مزخرفة، ومشربيات، وممرات ضيقة تعكس روح الأزقة القديم، كما يظهر الاهتمام بالتفاصيل في تصميم المقاهي الشعبية، والمحلات الصغيرة، والشرفات المزينة بالمفروشات التقليدية، ويعد هذا العمل واحدًا من الإنتاجات الضخمة المنتظرة في موسم رمضان المقبل.

ويشارك غادة عبد الرازق، في بطولة مسلسل "شباب امرأة"، نخبة من النجوم من بينهم، النجم محمد محمود، رانيا منصور، احمد فتحي، محمود حافظ، چوري بكر، حسن ابو الروس، داليا شوقي، و يوسف عمر، والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج أحمد حسن.