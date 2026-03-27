قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يخفي أسلحة وأغذية.. جيش الاحتلال يزعم اكتشاف نفق لحزب الله قرب كنيسة بجنوب لبنان
مواجهة جوية ساخنة.. إسرائيل تزعم اعتراض 90% من الطائرات المسيرة الإيرانية واللبنانية
تحالف مفاجئ.. اتفاق دفاعي بين أوكرانيا والسعودية لمواجهة المسيرات الإيرانية
ترامب يتلقى الرد الإيراني على المقترح الأمريكي لوقف الحرب.. اليوم
المفروم البلدي بـ 460 جنيهًا .. أسعار اللحوم اليوم الجمعة 27 مارس 2026
صعود جديد في سعر الذهب .. الجرام يسجل 6900 جنيها
مرموش يقود هجوم مصر في ودية السعودية| التشكيل الرسمي
منشأة أراك تحت القصف.. هجوم أمريكي إسرائيلي على موقع نووي إيراني
فضيحة مدوية.. قراصنة إيرانيين يخترقون بريد مدير الـ FBI
انقلاب سيارة في ترعة المريوطية .. وسقوط ضحايا | صور
إعلان عاجل من التضامن بـ سداد المصروفات الدراسية لـ37 ألف طالب بـ 13 جامعة
كيف تتوقف عن الكافيين بدون صداع؟.. أفضل الطرق لتقليل القهوة بأمان
english EN
طه جبريل

محافظات

تنفيذ خط مياه 1400 مم بـ زهراء المعادي لتعزيز كفاءة الشبكات .. صور

علا محمد

في إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تابع المهندس أحمد جابر، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، يرافقه الدكتور أبو العباس عيسى، نائب رئيس الشركة القابضة، واللواء عاصم شكر، نائب رئيس مجلس الإدارة، وبحضور المهندس مصطفى الشيمي، رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، أعمال تنفيذ خط مياه قطر 1400 مم بمنطقة زهراء المعادي، وذلك للإشراف المباشر على معدلات التنفيذ، في إطار خطة تطوير ورفع كفاءة شبكات مياه الشرب وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
وتابع الوفد معدلات تنفيذ الأعمال الجارية، والتي تشمل تنفيذ أعمال الربط على الخط الجديد، وإجراء التعديلات الفنية اللازمة على الشبكات القائمة، بما يضمن استمرارية ضخ المياه بكفاءة وتحقيق الاستفادة القصوى من الخط لتحسين الضغوط وتلبية احتياجات المناطق المخدومة.
وخلال الجولة، تم التأكد من جاهزية فرق العمل والمعدات، والعمل وفقًا للبرنامج الزمني المحدد، مع الالتزام الكامل بإجراءات السلامة المهنية ومعايير الجودة في كافة مراحل التنفيذ.
وفي هذا السياق، كانت شركة مياه الشرب بالقاهرة قد أعلنت عن تنفيذ أعمال توصيل خط مياه جديد قطر 1400 مم بمنطقة زهراء المعادي، الأمر الذي يستلزم قطع المياه عن منطقة منشية ناصر والتجمع الثالث بالقاهرة الجديدة، وبعض مناطق مدينة نصر (ما عدا منطقة زهراء مدينة نصر)، وذلك اعتبارًا من مساء يوم الجمعة الموافق 27 مارس 2026 ، لحين الانتهاء من نهو الأعمال.
وأكدت الشركة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتقليل تأثير أعمال التنفيذ، من خلال الدفع بسيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وتوزع مجانا، مع جاهزية الخط الساخن 125 وخدمة الواتساب 01006665125 لتلقي طلبات المواطنين وتلبية احتياجاتهم خلال فترة الأعمال.
ويأتي تنفيذ هذا المشروع في إطار جهود الدولة لتطوير البنية التحتية لشبكات المياه، وتعزيز كفاءة التشغيل، بما يواكب خطط التنمية العمرانية ويُسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس أحمد جابر رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي الدكتور أبو العباس عيسى نائب رئيس الشركة القابضة اللواء عاصم شكر نائب رئيس مجلس الإدارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

خطيب الجامع الأزهر د. ربيع الغفير: الوعي ضرورة ملحة لمواجهة محن الأمة ومخططات الفتنة

نصائح للتقليل من الكافيين تدريجيا

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

